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    別被暖陽騙了！初一日夜溫差大 「4地區」下探6度

    初一受寒流與輻射冷卻影響，日夜溫差較大，要添加厚衣物。（資料照）

    初一受寒流與輻射冷卻影響，日夜溫差較大，要添加厚衣物。（資料照）

    2025/01/28 19:48

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    中部比北部冷！初二回溫初四轉雨 1圖看懂春節天氣

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三（29日）初一清晨受寒流及輻射冷卻影響，各地的天氣將非常寒冷，但白天起寒流減弱，各地氣溫將逐漸回升，需注意日夜溫差變化。

    中央氣象署指出，初一清晨因寒流及輻射冷卻影響，各地的天氣恐非常寒冷，新北、苗栗、台中及彰化地區，將有局部6度以下低溫發生的機率；而白天起寒流減弱，各地的氣溫會逐漸回升。天氣方面，台灣各地及外島地區，大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區，有零星的短暫雨。

    溫度方面，初一台南以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區，低溫約7至10度；而新北、苗栗、台中及彰化等地，則有局部6度以下低溫發生的機率；高屏、台東及澎湖地區，為12至13度，白天開始寒流減弱，北部、東半部及澎湖、金門等地，高溫落在16至19度；中南部為20至22度；而馬祖只有約13度。

    天氣風險公司表示，初三之前全台的天氣穩定，普遍為晴時多雲的天氣，但氣溫明顯偏低，由於夜間及清晨的輻射冷卻顯著，局部沿海空曠及近山平地，可能出現3至6度的極低溫。

    紫外線指數部分，初一僅宜蘭縣為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，初一白天起寒流逐漸減弱，但環境風場仍為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    初一各地夜晚與清晨的低溫，普遍是10至16度。（擷取自中央氣象署網站）

    初一各地夜晚與清晨的低溫，普遍是10至16度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，初一各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，初一各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    初一環境風場仍為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    初一環境風場仍為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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