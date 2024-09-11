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    住宅區蓋禮儀大樓遭反對 北市殯葬處：二殯附近機關用地僅1處

    黎元停車場於2022年啟用。（圖擷取自Google地圖）

    黎元停車場於2022年啟用。（圖擷取自Google地圖）

    2024/09/11 22:43

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市殯葬管理處計劃於黎元停車場興建禮儀服務園區大樓，希望改善當地街景，同時遏制非法業者蔓延，但許多居民反對此計劃，認為有他處可興建，昨（10）日舉辦的首場民眾說明會爆發激烈爭執。殯葬處指出目前二殯週邊的機關用地只有黎元停車場，殯葬處雖有與三山善社地主洽談，但遲遲無法談妥，會持續與居民溝通，爭取地方支持。

    台北市大安區臥龍街188巷週邊為住宅區，但因鄰近懷愛館（原稱第二殯儀館），聚集多家殯葬禮儀公司，被當地居民詬病。民眾胡先生說，現在要蓋禮儀大樓，大家都反對，認為會影響生活與交通環境，他說就算要蓋也不應該蓋在辛亥路北側的黎元停車場土地，他指出辛亥路南側二殯與長興淨水場中間有三山善社土地可使用，對交通的影響也比較小。

    台北市議員王閔生表示，台北市所有殯葬服務項目已集中於懷愛館，喪家的禮儀需求增加，民間業者所需要的空間也更多，臥龍街188巷部分禮儀業者違反土地使用分區提供禮儀服務造成居民困擾，昨天的說明會凸顯市府並未準備完全，他建議殯葬處應評估於其它位置興建禮儀大樓。

    台北市殯葬處副處長陳智豪表示，黎元停車場興建禮儀服務園區大樓目前辦理可行性研究，預規劃1樓作活動中心，昨天說明會公告時間確實有點倉促，未來還有一場民眾說明會將提早2週公告。

    陳智豪說，之所以在黎元停車場規劃興建禮儀大樓的主要原因，是希望提供合法空間讓當地散置的禮儀業者進駐使用，不僅能改善鄰里景觀，消除停車和噪音亂象，對日後都市更新也會有幫助，會盡力爭取里民支持。

    對於民眾提出在三山善社土地蓋禮儀大樓，陳智豪說，確實有和三山善社的兩大地主洽談，但由於該地90幾%為私有地，殯葬處僅能提供建議，例如該地為保護地，若變更用地蓋禮儀大樓就可名正言順地開發，但地主都還在談，殯葬處有不時去關心，還需要時間。

    陳智豪10日說明會有許多里民關心禮儀大樓裡圖書館和超市的設置，也有人希望能有托老、托幼中心等，甚至有里民提出將公共設施規劃在獨立建物的意見，接下來會請顧問工程廠商研擬方案，看土地、建物面積要如何分配設計，他說無論是圖書館或超市都非屬殯葬處管轄業務，因此也會諮詢相關機關意見，一切都在討論中，沒有定案。

    黎元停車場興建禮儀大樓之可行性評估報告預計12月出爐，屆時將交給府級決定用地要如何開發，接下來還有3場分別對機關、業者及民眾的說明會，陳智豪說會持續與居民溝通，爭取地方支持。

    台北市臥龍街188巷週邊有多家禮儀公司。（圖擷取自Google地圖）

    台北市臥龍街188巷週邊有多家禮儀公司。（圖擷取自Google地圖）

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