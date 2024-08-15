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96萬便當費民眾黨又甩鍋會計師誤登 林延鳳提出3點質疑

柯文哲競總申報96萬餐費，支出對象竟然早就便當店，許甫貼出發票單據指稱會計師在監察院的申報系統誤登。（圖翻攝自林延鳳、許甫臉書，本報合成）

柯文哲競總申報96萬餐費，支出對象竟然早就便當店，許甫貼出發票單據指稱會計師在監察院的申報系統誤登。（圖翻攝自林延鳳、許甫臉書，本報合成）

2024/08/15 00:52

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〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金爭議持續延燒，獨立網路平台「沃草」、民進黨台北市議員林延鳳今天先後披露柯文哲競總今年1月13日總統大選登場前申報了一筆高達96萬的餐費，民眾黨副祕書長許甫澄清，稱2筆分別為「960元」和「110元」的錢誤登為「960110元」，林延鳳則再度提出3點質疑，打臉民眾黨。

林延鳳在許甫澄清後再發文指出，2023年跟2024年不同日期的支出竟然會放在同一天申報，實在不可思議的荒謬，顯見柯競總財務部財務跟出納根本是毫無功能的；此事更證明柯文哲政治獻金的收入跟支出根本都是假的，數字也是硬湊。

林延鳳解釋，如果實際支出是960元加110元等於1070元，卻被報成96萬110元，中間差額是95萬9040元，帳戶錢又跑去哪裡？政治獻金專戶內的金額，就必須是總收入扣掉總支出的結餘金額，但他們沒有辦法平衡，所以才需要「調節」。

林延鳳最後質疑，許甫又推給會計師，但他們前幾天不是說有查41萬以上金額的發票，為何沒發現這一筆？到底還有多少筆？

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