韓國瑜拋追加減預算解套總預算 卓揆：既定程序無須動用院際會商

行政院長卓榮泰今（13日）在院會中表示，追加預算本來就是行政院的權力，也是既定程序，這是本來要做的，無須總統動用院際調解。（圖由行政院提供）

2025/02/13 14:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德10日召集院際會商，立法院長韓國瑜拋出希望行政院不要提總預算的覆議，以追加減預算方式解套，行政院長卓榮泰今（13日）在院會中表示，追加預算本來就是行政院的權力，也是既定程序，這是本來要做的，無須總統動用院際調解。他也強調，行政院會積極的與立法院、韓國瑜協商，期盼獲得成果。

主計總處今天在院會報告總預算12項窒礙難行之處，包括：刪減總數未宣讀、兜不攏，本次三讀並未明確宣讀總刪減數及審查後歲出總額，依宣讀內容計算刪減2076億元，惟主計總處計算僅刪減1439億元，造成審查後歲出數額混亂有爭議。

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主計總處指出，部分刪減提案刪減數，已逾原編預算案數，超刪總數7191萬3000元：其中以外交部為例，該部今年編列「媒體政策及業務宣導費」1億1127萬元，依立法院計算之刪減總數達1億4080萬5000元，已超出預算數2953萬5000元，顯不合理。

立法院要求行政院自行調整刪減數高達636億554萬7000元，調整刪減數額過於龐大，行政院已無力再行調減。此外刪減總數與凍結總數創歷史新高、多項凍結案之解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續、刪減凍結集中特定機關業務費。

另，刪減集中特定項目，包括中國旅費統刪80％；國外旅費及出國教育訓練費統刪60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％。另政策宣導單一廠商得標金額不得超過5％。一般事務費通刪10%為往年之2至3倍，且未考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，即予以通盤減列。

部分通刪項目（國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費）設有不得流用之限制；且指定刪減項目未授權科目自行調整。而原民會凍結案違反大法官釋字第391號。

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