為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    抓到了！ 李坤城遭幽靈罷免連署 擬告發遏止歪風

    民進黨立委李坤城表示，有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委李坤城表示，有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

    2025/02/13 13:39

    〔記者謝君臨／台北報導〕幽靈罷免連署再現！民進黨新北市三重區立委李坤城表示，今天上午有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。他再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了，相信這絕對不是第一件。」

    李坤城表示，在三重選區的立委罷免案，果然發生了未經他人同意，卻偽造同意連署的幽靈罷免。

    李坤城指出，他之前就懷疑，自己在市場、街頭走透透，根本就沒有看到有所謂的罷免團體在公開場合擺攤連署，在網路上也查不到任何罷免的公開資訊，卻莫名其妙可以送件罷免。當時他就認為這是幽靈連署、幽靈造冊，還特別提醒罷免團體，這樣有偽造文書之嫌，要付刑事責任。

    李坤城說，果然在今天上午，就有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。這位民眾說，坤城委員做得這麼好，他怎麼可能去連署罷免，不知道為什麼罷免團體會有他的個人資料，不知道是否和他曾是國民黨員有關？

    李坤城表示，由於這位民眾實在太氣憤了，除了勾填不是本人簽名之外，還特別寫下「我本人沒有參與李坤城罷免案，請新北市選舉委員會查證，為何我個人資料外洩，成為選舉罷免工具」。

    李坤城也再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了，相信這絕對不是第一件。」他也呼籲有收到查詢單，但非本人親自連署的民眾，請把資料送來服務處，他將會就這些具體證據，向地檢署提出告發，以遏止罷免歪風，讓造假、詐騙的人得到教訓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播