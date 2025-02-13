抓到了！ 李坤城遭幽靈罷免連署 擬告發遏止歪風

民進黨立委李坤城表示，有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/13 13:39

〔記者謝君臨／台北報導〕幽靈罷免連署再現！民進黨新北市三重區立委李坤城表示，今天上午有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。他再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了，相信這絕對不是第一件。」

李坤城表示，在三重選區的立委罷免案，果然發生了未經他人同意，卻偽造同意連署的幽靈罷免。

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李坤城指出，他之前就懷疑，自己在市場、街頭走透透，根本就沒有看到有所謂的罷免團體在公開場合擺攤連署，在網路上也查不到任何罷免的公開資訊，卻莫名其妙可以送件罷免。當時他就認為這是幽靈連署、幽靈造冊，還特別提醒罷免團體，這樣有偽造文書之嫌，要付刑事責任。

李坤城說，果然在今天上午，就有一位民眾氣噗噗的跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。這位民眾說，坤城委員做得這麼好，他怎麼可能去連署罷免，不知道為什麼罷免團體會有他的個人資料，不知道是否和他曾是國民黨員有關？

李坤城表示，由於這位民眾實在太氣憤了，除了勾填不是本人簽名之外，還特別寫下「我本人沒有參與李坤城罷免案，請新北市選舉委員會查證，為何我個人資料外洩，成為選舉罷免工具」。

李坤城也再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了，相信這絕對不是第一件。」他也呼籲有收到查詢單，但非本人親自連署的民眾，請把資料送來服務處，他將會就這些具體證據，向地檢署提出告發，以遏止罷免歪風，讓造假、詐騙的人得到教訓。

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