國中會考北市明星高中落點 專家：關鍵在這科

私立華興高中校長曾騰瀧分析北市明星學校落點。考生示意圖。（資料照）

2024/06/07 21:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕國中教育會考成績今（7日）公布，台北市私立華興高中校長曾騰瀧分析北市明星學校落點，建國中學最低錄取分數估34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中31.6分、松山高中30.6分。他說，作文今年6級分人數偏少，是孩子申請前幾志願關鍵科目。

曾騰瀧分析，今年國中教育會考國文、數學科難度稍難，英文、社會科難易度持平，自然科則偏簡單，原則上各校錄取分數會下滑，但因113學年度北市公、私立高中職每班減招1人，北一女、成功高中、內湖高中等校各減招1班，因此前幾志願的明星學校錄取分數應與往年相差不多；此外，預估在30至20分區間的學校，相比去年下降1級分、20分以下學校則可能降到2級分。

他指出，今年成績分布呈現特別狀況，國文科拿「A++」人數比去年多兩個百分點，但在「A+」部分則下降，不少高分群學生從A+躍至A++，此外社會科A+人數也比去年增加4個百分點。

寫作測驗部分，去年首度採開放性題目，6級分人數僅971人是歷史新低，今年同樣採此類型，6級分學生增加至1226人，但仍較以往每年1800至2000名6級分要少，是申請前幾志願的關鍵。

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