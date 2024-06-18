學齡前兒童整合篩檢 北市推868場

台北市長蔣萬安與小朋友以關卡互動，提醒兒童發展篩檢的重要性。（記者方賓照攝）

2024/06/18 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市衛生局配合衛生福利部提供兒童預防保健及早期療育服務，今年將在幼兒園及社區辦理八六八場「學齡前整合性篩檢服務」、十四場醫院型兒童健康服務整合一站式方案，提供身體、視力、聽力和口腔檢查，若需進一步檢查，有十八家醫院可協助評估鑑定，及早發現疑似發展遲緩狀況，可盡早提供早期療育評估服務。

早期療育 18醫院可評估鑑定

台北市長蔣萬安昨出席宣傳記者會，提到他的三寶，一歲半就得過兩次重病，讓他對爸媽關心、照顧孩子健康的辛苦，更深有所感，提醒家長們善用政府服務，減輕負擔；他表示，市府建立完整的○至六歲兒童健康網絡，辦理十四場醫院型「兒童健康服務整合一站式方案」、提供八六八場學齡前整合性篩檢服務，進行身體、視力、聽力和口腔檢查，希望讓家長們能夠輕鬆獲得全面的兒童健康服務；若孩子需要進一步的療育協助，也有十八家醫院可協助評估鑑定。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安在記者會現場以遊戲關卡與小朋友互動，他說明，除了市府提供的篩檢服務，七月一日起，配合衛福部新增六次兒童發展篩檢服務，評估粗大動作、精細動作、認知語言和社會發展等四大面向的成長情形，提醒家長們在進行兒童預防保健免費健康檢查時，一併篩檢孩子的發展情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法