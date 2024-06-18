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YouBike傷害險 北市26％未完成

2024/06/18 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市交通局預計今年十一月前引進一千輛YouBike2.0E電輔車，而考量YouBike2.0E加速較快、騎乘距離較遠，台北、新北及桃園共同決議自七月一日起，須先投保公共自行車傷害險才能租借。交通局昨天表示，北市仍有約廿六％租借次數尚未完成投保，提醒民眾儘速至微笑單車官網或官方App登錄免費投保。

YouBike電輔車 7/1起須投保才能租借

交通局指出，截至今年六月，北市仍有約廿六％租借次數尚未完成投保，提醒民眾儘速至微笑單車官網或官方App登錄免費投保，已經投保過公共自行車傷害險民眾可直接租借YouBike2.0E，不須再重新投保。

交通局表示，近期已針對尚未投保傷害險民眾傳送簡訊提醒，收到簡訊民眾可於微笑單車官方網站或App「登入會員」，即可於會員選單中之「公共自行車傷害險」功能免費加保，特別提醒實際使用者與被保險人須為同一人，始符合理賠資格，請民眾務必檢查登記的每張卡是否均為使用者，以維自身權益。

交通局說明，北北桃於二○一八年共同推出公共自行車傷害險及第三人責任險，保障民眾於騎乘YouBike期間發生死亡、失能、住院時事故或造成第三人受傷或死亡時，使用者可憑警察機關處理證明紀錄、醫療單據等文件向保險公司申請保險理賠。

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