北市全面清查百貨美食街 17業者有衛環缺失

北市府針對寶林案進度更新說明記者會，台北市長蔣萬安說明。（記者田裕華攝）

2024/04/01 16:07

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室信義A13」疑似食物中毒案延燒，台北市政府3月30日起針對北市百貨公司美食街展開為期1個月稽查。昨天已稽查微風南京店、遠東SOGO天母店2家百貨共37家業者，其中17家有衛生環境缺失，已要求改善；另有1家業者有逾期食材，衛生局將開罰6萬元至2億元罰鍰。

台北市長蔣萬安今下午在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會，也公布衛生局稽查百貨業最新進度。衛生局3月31日查核2家百貨公司美食街共37家業者，發現17家業者有環境衛生不潔（包括冰箱、出風口、烹調檯面、爐檯、飯鍋及地面等）、冰箱內食材未覆蓋、冷凍溫度不足、病媒出沒等主要缺失，衛生局已開立限期改善通知單，若複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條開罰6萬至2億元罰鍰。

稽查也發現查部份店家食材來源單據內容不齊全、食品登錄平台資料未更新（未更新個資保護、未更新合作外送平台）、未辦理食品業者登錄、未出示工作人員體檢報告等缺失要求補正，若未如期補正，將依食安法分別開罰3萬元至300萬元罰鍰或6萬元至2億元罰鍰。衛生局也在1家作業場所查獲3件逾期調味品，將依違反食安法開罰6萬元至2億元罰鍰。

此外，衛生局3月30日已查核誠品南西店、新光三越台北站前店2家百貨美食街共39家業者，其中16家有環境衛生缺失，包括快速爐及煎台、抽油煙機、砧板、牆面、層架、抽油煙機、冰箱等環境不潔、冰箱食材未覆蓋及未分區放置物品避免交叉汙染等缺失。另有1家業者未投保產品責任險。

衛生局提醒，不論外食或自行烹煮都要注意餐飲場所衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守清潔、迅速、加熱或冷藏、避免疏忽等4大原則。民眾如發生疑似食品中毒事件應儘速就醫，並集中至醫院就醫，以利醫師評估是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可撥打台北市民當家熱線1999轉7089。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法