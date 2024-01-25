男子留言恐嚇520炸總統上任地點與中選會 被逮稱發洩對政治不滿

中選會粉專留言恐嚇截圖。（記者邱俊福翻攝）

2024/01/25 11:01

〔記者邱俊福／台北報導〕正就讀大學四年級的羅姓男子，本月13日晚間為發洩對政治的不滿情緒，涉嫌使用公眾場所網路，透過臉書帳號「高ｘ軒」貼文，揚言要在520民進黨總統當選人、副總統賴清德上任時，炸掉中選會與上任地點，刑事局科技犯罪防制中心據報追查，昨天將羅男逮捕，依恐嚇公眾罪嫌移送檢方偵辦。

刑事局表示，1月13日晚間，中選會臉書粉專遭臉書帳號「高ｘ軒」貼文「等著好了 2024/5/20賴清德上任那一天 一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉 來啊 看誰比較厲害 死賤種87無腦智障」，立即組成專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經調閱臉書暱稱「高ｘ軒」資料，並經由資料分析，鎖定22歲羅男涉有重嫌，昨天上午經持屏東地院核發搜索票、拘票於羅男位於屏東縣住處執行搜索，當場逮捕羅男，並查扣手機、筆記型電腦等贓證物。

經分析查扣的手機、筆電等證物，確認羅男透過創設的臉書暱稱「高ｘ軒」帳號犯案，而警詢時，羅男表示當時只是為發洩對政治的不滿情緒，才一時衝動犯案。

刑事局提醒，中華民國為民主法治國家，憲法明文保障言論自由為人民之基本權利，惟絕不容許以言論自由為名，行破壞社會秩序之實，羅男於網路社群平台張貼恐嚇炸掉準國家元首及政府部門的言論行為，違反刑法一五一條恐嚇公眾罪之虞，最高可處二年以下有期徒刑，切勿以身試法。（11:05更新）

羅嫌於中選會粉專留言恐嚇。（記者邱俊福翻攝）

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