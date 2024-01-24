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「通譯制度精進試辦計畫」4/1上路 公共事務通譯將實質加薪

內政部移民署今（24）日公告，「通譯制度精進試辦計畫」4月1日上路。（資料照）

內政部移民署今（24）日公告，「通譯制度精進試辦計畫」4月1日上路。（資料照）

2024/01/24 15:23

〔記者李文馨／台北報導〕過去政府部會培訓通譯人員的制度混亂、各部會作法不一，為精進通譯制度，內政部移民署今（24）日公告，「通譯制度精進試辦計畫」將於4月1日上路，以東南亞語等6國語言為試行，在公共事務通譯部分，日間通譯費率將調升為1000元，夜間案件提升至2000元，等同實質加薪。

移民署表示，行政院核定的「通譯制度精進試辦計畫」將於今年4月1日上路，以東南亞語為試行，包括越南、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及菲律賓（含他加祿語，Tagalog）等6國語言。

在通譯費用部分，移民署指出，司法通譯由法務部依權責辦理；公共事務通譯的日間案件將由現行每案前2小時600元提升到1000元，夜間案件將由現行每案前2小時1200元提升至2000元；外語諮詢時薪則是350元。

針對過去通譯培訓資源分散且上課時數規定不一，此次計畫將通譯專業技能分成5組，包含司法通譯組、警政業務組、醫療衛生組、就業服務組以及移民輔導組，並規定上課時數至少14小時，各機關可依實際需求調整增加課程及時數。

另，移民署也將建置雙語詞彙資料庫，對於通譯於母國未曾聽聞之專有名詞或新興之詞彙，為解決渠等翻譯之差異性。

目前我國現行機關運用的通譯可區分為司法通譯、公共事務通譯及外語諮詢人員等3類，司法通譯係法院及檢察機關使用之通譯；公共事務通譯為警政、移民、就業及衛生醫療等較具專業性或人身安全之領域；外語諮詢人員則如移民輔導與生活適應之雙語人才。

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