兵役首重軍紀 檢察長鄭銘謙下令北檢「國安專組」速查嚴辦軍法案

北檢檢察長鄭銘謙指示國安專組「御組」主任檢察官郭進昌，與北檢轄內的諸多軍事機關建立聯繫窗口，今早首度邀請國防部法律事務司法紀調查處少將處長王正誼等軍事機關代表齊聚，舉行「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，交換意見。（北檢提供）

2024/01/23 17:18

〔記者錢利忠／台北報導〕兵役於元旦恢復為1年，軍方觀察，暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍紀案件可能增加，去年底與最高檢察署交換意見後，檢察總長邢泰釗表態將加強軍、檢溝通；轄區涵蓋國防部、海軍、空軍司令部、憲兵指揮部及全民防衛動員署等軍事機關的台北地檢署，檢察長鄭銘謙即令「國安專組」成立「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台」，今首邀軍方與會，決議速查嚴辦軍法案件。

檢察總長邢泰釗於去年12月18日召開全國檢察長會議，邢於會中表態，軍隊是國之干城，軍紀則是軍隊的命脈，沒有軍紀的部隊，不啻烏合之眾，對於嚴重違反軍紀者，將加強軍、檢之間的溝通，速查、嚴辦。

北檢檢察長鄭銘謙參與該次全國檢察長會議後，當天隨即指示北檢國安專組「御組」主任檢察官郭進昌，與北檢轄內的諸多軍事機關建立聯繫窗口，今早則展現「天下第一檢」查辦軍紀案件的決心，領先台灣本島的各地檢署，首度邀請國防部法律事務司法紀調查處少將處長王正誼、空軍司令部督察長陳世輝、全民防衛動員署處長吳聲泰、空軍作戰指揮部副主任鮑國興、海軍司令部組長于健昌、憲指部副主任魏銘俊、資通電軍指揮部副主任張耕華及各軍事機關代表齊聚，舉行「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，交換意見。

鄭銘謙強調，聯繫平台成立後，將定期召開會議，強化北檢與轄內各軍事機關的參訪交流，使檢察官對軍事機關運作模式及部隊生態，能有更深遠的認識及更全面性的思維，瞭解軍人犯罪對國家及軍隊的嚴重危害性；此外，北檢亦可視軍事機關需求，安排專組檢察官至部隊實施法治宣講，以達預防違法犯紀之效。

鄭銘謙指出，針對北檢轄內的重大軍事刑案，將由專組檢察官負責偵辦，以達事權統一、標準一致，偵查中檢察官並將持續與軍事機關聯繫溝通，徵詢服役部隊意見，針對嚴重影響部隊管理及領導統御案件，速查嚴辦，必要時建請法院從重量刑。

王正誼表示，特別感謝北檢重視義務役役期延長後，部隊領導統御的問題，藉由聯繫平台的建立，讓軍事機關跟檢察官之間有直接溝通聯繫的管道，期待其他地檢署也能比照北檢作法，與轄內軍事機關成立聯繫平台，共同維護國軍紀律。

北檢檢察長鄭銘謙指示國安專組「御組」主任檢察官郭進昌，與北檢轄內的諸多軍事機關建立聯繫窗口，今早首度邀請國防部法律事務司法紀調查處少將處長王正誼等軍事機關代表齊聚，舉行「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，交換意見。（北檢提供）

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