最強寒流來襲 陽明山若下雪將3階段交管

若陽明山下雪，將有三階段交通管制，北市公車也會配合折返不進管制區。（北市交通局提供）

2024/01/22 13:52

〔記者蔡思培／台北報導〕今年最強寒流到來，北部低溫將下探10度，位於台北市高山的陽明山國小已宣布明、後天寒假課後照顧班停課。北市交通局表示，若陽明山下雪將有三階段交通管制，北市公車也會配合折返不進管制區。

交通局表示，陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依交通部中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警會依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制。

第一階段管制為陽金公路（101 甲線至中湖戰備道）下雪；第二階段管制為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪；第三階段管制為陽明山中山樓及前山、陽明山中山樓至文化大學下雪。

依據交通部中央氣象署預報，今晚至1月24日清晨，會有持續10度或以下的低溫，陽明山可能降雪，若啟動交通管制，北市公車將配合折返不進入管制區，雪融後依道路實際狀況通行。

交通局提醒，民眾若欲由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行，未持證則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離。

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