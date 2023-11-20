批台北市府護悠遊卡股權不力 顏若芳諷「天龍投顧分公司」

台北市議員顏若芳（前排左一，背對鏡頭者）批評市府搶救悠遊卡公司股權的做法不夠積極，嘲諷每週追蹤持股簡直像是「看盤師」、「天龍投顧台北分公司」。右二為台北市長蔣萬安。（記者何玉華攝）

2023/11/20 12:33

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（20）日出席台北市議會悠遊卡興櫃案調查報告，報告中指出股權有被稀釋的風險，市府會每週、每月追蹤持股，與股東保持密切良好關係；民進黨台北市議員顏若芳批評市府缺乏積極作為，嘲諷這叫做「看盤師」、「天龍投顧台北分公司」。

顏若芳追問蔣萬安說，悠遊卡公司成立的目的是便利持卡人的公共利益，但悠遊卡興櫃與公共利益有什麼關係？蔣萬安表示，興櫃跟上市最主要都是希望募資，有充足的資金，第二就是讓公司更加透明化。

報告中提到，市府當時並沒有募資的需求，且主計處有提出疑慮，但柯市府未給任何回應，顏若芳質詢蔣萬安說，「在這樣倉促的情況下，你會同意興櫃嗎?」蔣萬安表示，當初的決策不夠周延，太倉促，「如果是我，一般興櫃當然要看到完整的投資計畫書...」，顏若芳追問「不會在這個時間點同意嗎?」蔣萬安點頭表示「不會同意」，且會聽取局處的意見。

顏若芳也提供悠遊卡公司今天的股價走勢，提到以目前的股權實力，市府董事只有8席，溝通後才保住9席，主計處也有提醒，未來有可能股權被稀釋，市長有辦法確保任內在悠遊卡公司內保住9席嗎？蔣萬安允諾「可以」，將加強跟民股溝通以確保席位。

不過，顏若芳認為市府缺乏積極作為，只是每週、每月追蹤股東持股，這個作為根本就跟「看盤師」一樣，是「天龍投顧台北分公司」；她要求市府應讓政風單位介入調查，政風處長表示，目前沒有調查，看起來是沒有問題。

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