吳思瑤：「賴蕭配」高人氣又接地氣 強烈對比「藍白拖」

民進黨發言人張志豪（右）、卓冠廷（左）、立委吳思瑤（中）20日召開「黑金回來了、腐二代回來了、牛鬼蛇神通通回來了」記者會，批評國民黨不分區名單多是黑金、政二代相關人士。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 10:50

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午3時將偕副手蕭美琴，宣布「賴蕭配」登板；接棒蕭美琴士林北投立委的吳思瑤上午在民進黨記者會表示，基層都在問「咱美琴何時回來」，眾所期待的「賴蕭配」終於成真要上路，賴、蕭充分展現路線、價值及理念的從一而終，高人氣又接地氣，也是毫無價值、反覆的「藍白拖」的最強對比。

民進黨發言人張志豪、卓冠廷、立委吳思瑤今召開「黑金回來了、腐二代回來了、牛鬼蛇神通通回來了」記者會，會後被問及「賴蕭配」將登場，吳思瑤表示，千呼萬喚始出來，眾所期待的賴蕭配終於成真要上路，士林北投是蕭美琴的起家厝、後頭厝（娘家），她接棒美琴參選，近來基層都在問「咱美琴何時回來」，大家都非常期待，不像藍白配變藍白拖，賴蕭配也是最好對照組。

吳思瑤指出，蕭美琴具備的女性特質、傑出的專業能力、在北市參選過的都會形象，對中間選票、年輕選票絕對大加分，「賴蕭配」在形象、資歷、專業能力上充分互補，都有非常豐富選戰經驗，既有高人氣又能接地氣，上路後兩支強大戰隊可以獨立作戰、分進合擊，未來的選舉行程規劃上，空戰、陸戰都能搭配得宜，一定會是最高品質的選戰呈現給國人。

吳思瑤透露，她跟蕭美琴是20多年的姐妹，她們都是第一期民進黨刺客，被指派到台北市深耕，近來她找出過去的老照片，18年前她首次參選議員用RAP唱競選歌曲，蕭美琴也有獻唱，近來會慢慢拿出壓箱寶跟大家分享，大家能看到蕭美琴從年輕就跟台灣這片土地站在一起，把歲月奉獻給最熱愛的台灣，從未改變讓國家走正確道路的價值。

吳思瑤強調，對應於藍白陣營的藍白合或藍白分，沒有價值，翻來覆去、翻桌、對嗆的窘境，幾十年來，賴清德跟蕭美琴在路線、價值、理念從一而終，選對的人、走對的路，我們從沒改變，翻閱老資料我真的感觸很深，謝謝美琴從年輕時代就拉拔年輕人，這樣的品牌精神在全台有非常多地方，這段時間會陸續出爐的古董文宣，證明我們的路線、理念從一而終

過去曾任蕭美琴助理的張志豪也說，蕭美琴是溫暖細膩的老闆，不只問政理性專業，過去在國會從花蓮立委補選到不分區立委，都深獲花蓮人認同，並推動花蓮的進步發展，包括台九線拓寬，花東鐵路電氣雙軌化、花東發展基金等，都是其任內一手促成，蕭美琴回來一定會持續照顧花東，配合未來的賴清德總統在全國廣大施政。

民進黨立委吳思瑤20日召開「黑金回來了、腐二代回來了、牛鬼蛇神通通回來了」記者會，批評國民黨不分區名單多是黑金、政二代相關人士。（記者塗建榮攝）

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