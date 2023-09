推台泰智慧城市產業合作 林佳龍：台灣聯合艦隊航向新南向

「2023臺泰產業鏈結高峰論壇」台泰雙方開幕。(圖取自林佳龍臉書)

2023/09/16 12:42

〔記者陳政宇/台北報導〕為推動台灣智慧城市解決方案輸出國際,總統府秘書長林佳龍近日與國發會前往泰國交流。他表示,此行盤點國發會超過250項發展智慧城市的整體解決方案,並整合台灣智慧城市相關產業參與「台泰產業鏈結高峰論壇」,組成聯合艦隊航向新南向,共同打造智慧與淨零的城市、共創商機。

林佳龍透過臉書說明,台灣智慧城市國際合作經貿訪問團甫結束泰國曼谷訪問行程,帶回豐碩的成果,訪團由國發會主委龔明鑫擔任團長,自己則以訪團顧問身份參與。此行也拜訪曼谷市長查察、泰國東部經濟走廊辦公室、安美德(AMATA)工業園區及中興工程參與開發的台北智慧園區,建立台泰雙邊合作機制,期望藉由曼谷的台灣智慧城市合作試點與互訪,加速台灣與新南向國家的國際交流合作。

他表示,總統蔡英文2016年上任後,積極推動新南向政策,他在交通部長與無任所大使任內,將其進一步發展為「數位新南向」,聚焦在智慧製造、智慧城鄉、智慧交通以及智慧醫療等4大領域作為推動重點,很高興看到許多智慧產業在泰國曼谷落地逐漸開花結果。

他舉例,包括遠通電收整合AI高速攝影機、IOT物聯網與大數據等智慧交通系統,在交通部的支持下,成功在曼谷高速公路導入「M Flow」ETC國道電子收費系統試點,營運至今改善曼谷M9高速公路80%的交通問題,有效減少90%人工判讀以及碳排放,提高電子收費營運效率與智慧化,未來除了擴大在泰國曼谷高速公路的建置外,也有助於拓展馬來西亞市場。

他續指,中華電信、慧誠智醫、彰化基督教醫院 與泰國MD Health醫療集團合作,在泰國的吞武里醫院導入智慧病房、智慧藥櫃,整合大數據串聯醫療資訊系統(HIS, Hospital Information System),架構智慧醫療的系統整合,大幅減輕護理人員以及藥劑師的工作負擔,全面提升醫療服務品質,也是台灣產業數位新南向成功的實例。

林佳龍強調,全球的供應鏈重組以及數位與淨零的雙軸轉型,是挑戰也是機會,將驅動台灣與泰國新一輪的產業合作,在台灣數位新南向鏈結泰國4.0的政策架構下,台泰產業的互補與互惠,將Taiwan Thailand tie together,也是TAI &THAI tie with AI(both Taiwan and Thailand have AI inside),台灣的智慧城市解決方案將有更多機會全面在泰國實現,以創新、服務為導向的新經濟發展模式,解決城市治理的痛點,共同打造智慧與淨零的城市、共創商機。

國發會訪團與曼谷市長查察(Chadchart Sittipunt)交流,並邀請訪台參與2024智慧城市展。(圖取自林佳龍臉書)

