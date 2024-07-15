憂電動機車停車優惠造成排擠效應 詹為元建議參考新北做法

台北市自7月1日起調整電動機車停車收費方式，電動機車於公有停車場停至第3日0時起開始收費，路邊停車則維持免費。（記者詹湘淇攝）

2024/07/15 00:19

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市自7月1日起調整電動機車停車收費，公有停車場第3天0時起依停車場費率收費，但仍維持路邊停車格電動機車停車免費措施。國民黨台北市議員詹為元指出，優惠手段要兼顧衡平與公平性，開放長期免費停車恐怕會造成佔位現象，並且排擠燃油車的停車權利，使停車空間更加短缺，建議市府調整配套措施，避免造成過度的排擠效應。

為響應降低空污政策，台北市自2017年針對路邊收費機車格、公有停車場提供電動機車免費停車。措施上路後，為改善久停情況及維護其他機車停車權益，自7月1日起調整電動機車停車收費，在公有停車場停滿兩天，第3天0時起依停車場費率收費，但仍維持路邊停車格電動機車停車免費措施。

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詹為元表示，政府透過政策優惠措施，鼓勵電動機車以達節能減碳，他對政策立意樂觀其成，但優惠措施也需兼顧衡平與公平性，短時間免費停車可以接受，但目前仍開放長時間且達3天的免費停車，恐怕只會造成佔位現象，並且排擠傳統油車的停車權利。

根據交通局統計，截至今年5月底，台北市機車登記數量約93.6萬，其中電動機車登記數為15.8萬，約佔17%，而台北市機車停車個位數為87.1萬。詹為元指出，平均1.1台機車（2台車）僅能配到一個停車位，若加上每日尖峰時段往返台北市的車輛，停車位根本一位難求。

詹為元指出，新北市從2018年起提供電動機車路邊停車當日免費，到了該年3月，由於電動車數量每年大幅成長，為符合使用者付費原則，板橋、土城區先取消電動機車免費，淡水地區也在四月恢復一般管理。

詹為元表示，因為路邊停車資源有限，且電動車已享有購車補助及稅額減免等補貼措施，新北市去年就廢止《新北市政府交通局路邊收費停車場電動車停車優惠要點》，取消電動車停車優惠，提升路邊停車場周轉率並落實使用者付費原則，讓有限的停車資源獲最大運用。

詹為元說，或許電動機車優惠有助於推廣電動機車，也應考量機車族的停車供需問題，尤其目前正強力推動機車退出騎樓、人行道措施，北市府應該做更全面思考，可參考新北市給予一定時間的停車優惠，避免造成過度的排擠效應。

北市府交通局停管處營運科長李杰儒回應，由於公有停車場有總格位限制，觀察使用情形後發現，若電動機車長期停車過夜會影響月票車主權益，且部分電動機車甚至停車長達7至10天，因故調整公有停車場收費方式。李杰儒表示，有關議員建議檢討事項，停管處將持續檢視北市電動機車持有率，以及路外機車停車場使用情況，配合北市減碳政策併同檢討。

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