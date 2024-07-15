北市電動機車免費停車縮短 仍有佔位現象

台北市自七月起調整電動機車停車收費方式，電動機車於公有停車場停至第三日○時起開始收費，路外停車格則維持免費。（記者詹湘淇攝）

2024/07/15 05:30

公有停車場調整第3天起收費 路外停車格維持免費

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市自七月一日起調整電動機車停車收費，停放公有停車場第三天○時起依停車場費率收費，路外停車格維持免費措施。國民黨台北市議員詹為元指出，免費停車只會造成佔位現象，排擠燃油車的停車權利，市府應調整配套措施；台北市停車管理工程處營運科長李杰儒回應，將會持續檢視電動機車持有率以及路外機車停車場使用情況，併同減碳政策檢討。

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議員質疑排擠燃油車 北市府︰持續檢視

台北市自二○一七年響應降低空污政策，提供電動機車路外收費機車格、公有停車場機車格停車免費措施；但停管處發現，有些車主將車長期停在公有停車場過夜，甚至一停就長達七至十天，因停車格位有限，影響月票車主權益。因此，自七月一日起調整收費，公有停車場停滿兩天，第三天○時起依停車場費率收費，路外停車格維持免費優惠。

詹為元認為，政府透過政策優惠鼓勵使用電動機車，立意良好，但需兼顧平衡與公平性，短時間免費停車可以接受，但開放長期免費停車恐怕造成佔位現象，排擠傳統燃油車的停車權利，建議參考鄰近新北市作法，限制停車優惠時段。

詹為元根據交通局數據指出，截至今年五月底，台北市機車登記數約九十三．六萬輛，其中電動機車為十五．八萬輛，約佔十七％，但機車停車格位數為八十七．一萬，平均一．一輛（兩台車）才能配到一格，再加上每日尖峰時段往返台北市的車輛，停車位根本一位難求。

他認為，電動車已享有購車補助及稅額減免等補貼措施，新北市也考量到電動車數量每年大幅成長，為符合使用者付費原則，陸續取消免費優惠，回歸一般管理；在強力推動機車退出騎樓、人行道措施時，更應全面思考，避免免費優惠造成排擠效應。

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