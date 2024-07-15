詐領租金補助 前里長判7年半

2024/07/15 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北市萬華區無黨籍孝德里前里長游堯堂與其妻徐詠芬，被控浮報租用里民活動中心，從每月二萬二千元虛增到補助款上限的三萬元，三任里長共十二年期間詐領補助款六十七萬五千多元，游和妻子均否認犯行，但高等法院更一審認定詐領事證明確，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪，判游七年半，徐女二年、緩刑三年。可上訴。

12年詐領67.5萬補助款差額

檢方調查，游堯堂自二○○七年一月起至二○一八年十二月止擔任孝德里里長，以每月二萬二千元租用里民活動中心，卻向北市府申請租金補助上限三萬元。北市府按月撥付到游帳戶內，十二年來，共詐得六十七萬五千多元補助款差額。

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游姓夫婦否認犯行，辯稱每年補助款與租金的差額六萬多元，都另以現金付給房東，並非只有支票的二萬二千元，游妻稱未參與簽訂租賃契約過程，僅幫忙每個月拿支票給房東。房東則證稱，除了每月一張二萬二千元支票，未再另給錢補差額。

檢方認定，游、徐共詐領六十七萬五千多元，依利用職務詐取財物罪起訴兩人；台北地院審理後，判游七年六月、徐女三年八月徒刑，兩人不服上訴。高院審理認為，游男包紅包補助低收入里民，以租金差額款回饋里民，無不法意圖，均改判無罪。經最高法院撤銷發回更審。高院更一審認為詐領事證明確，判游七年六月、褫奪公權五年，犯罪所得六十七萬五千多元沒收，徐女二年、緩刑三年。

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