留下抗中保台關鍵一席 台獨聯盟聯合本土社團力挺林昶佐

台灣獨立建國聯盟舉辦「罷免不同意、留下好立委 本土挺昶佐」記者會，無黨籍立委林昶佐（中）到場致意。（記者廖振輝攝）

2021/12/23 10:54

〔記者吳書緯／台北報導〕台北市無黨籍立委林昶佐罷免案將在明年1月9日進行投票；台獨聯盟今於立法院群賢樓前，號召本土社團與跨黨派民代共同呼籲支持林昶佐。台獨聯盟主席陳南天表示，全台找不到一位像林昶佐一樣「既本土，又國際化的立委」，藍營發動罷免從時任中二選區陳柏惟開始，都是針對立院外交及國防委員會裡，護台防中的立委進行。

四大公投上週六結束，緊接而來的是明年1月9日的台中第二選區立委補選及台北市無黨籍立委林昶佐罷免案；台獨聯盟今在立法院群賢樓外召開「罷免不同意、留下好立委 本土挺昶佐」記者會，聯合眾多本土社團與民進黨立委范雲、社民黨台北市議員苗博雅等人共同出席相挺，林昶佐本人也現身發言。

林昶佐表示，過去還沒當立委時，就和今天在場的眾多本土團體一起打拚，當立委後在立法院外交及國防委員會，努力讓台灣跟其他國家平起平坐、關注轉正義等，今日感謝眾社團的聲援，距離投票還有2個禮拜的時間，希望能守住這一席立委。

陳南天表示，林昶佐多年來為主權打拚、人權領域也有建樹，心繫本土文化的同時，為台灣增加不少國際能見度，只要撇開黨派之私，就會發現這樣一位「夠本土又國際、拚主權顧人權」的好立委是多麼難得。

范雲表示，林昶佐在立法院許多的努力，外界不容易看到，且6次拿下公督盟評鑑的優秀立委，長期為台灣主權打拚，而美國總統拜登舉辦首屆「民主峰會」，林更是亞洲唯一一位受邀參與立法論壇的國會議員，林昶佐用民主交流提升台灣國際能見度，讓國際社會更了解台灣是自由民主的國家。

范雲說，罷免是民主國家的人民權利，但這次罷免的二接連署錯假率高達30%，補件也有22%錯假率，可以合理懷疑這是一場充滿偽造、受到操弄的罷免，呼籲萬華選民再次投下不同意，對抗不正當的罷免案。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，抗中保台不僅是美日澳等民主同盟國家的亞太戰略，更是當前台灣最重要的國策，台灣唯有把握機運，連結盟邦，蓄積更強的抗中能量，才能確保台灣永續發展，進而成為正常國家；但台灣的親中勢力，把堅持正常國家價值的林昶佐視為眼中釘，欲取之而後快，利用台灣的民主機制、言論自由，散播取多錯假訊息，企圖迷惑人民。

林宜正指出，這次林昶佐罷免案，意義遠不只是一席立委，更是代表台灣是否維繫抗中保台的能量，堅持走在正常國家的發展道路上。

台灣獨立建國聯盟舉辦「罷免不同意、留下好立委 本土挺昶佐」記者會，無黨籍立委林昶佐（中）到場致意。（記者廖振輝攝）

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