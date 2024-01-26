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大台南觀光城將拆 攤商要求配套

「大台南觀光城」攤商拿出當年的承租契約，強調他們是合法承租。（記者蔡文居攝）

「大台南觀光城」攤商拿出當年的承租契約，強調他們是合法承租。（記者蔡文居攝）

2024/01/26 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕有四十多年歷史的「大台南觀光城」，市府以鑑定有安全疑慮等因素，決定拆除，並向行政法院聲請強制執行，要求攤商在文到十五日內騰空攤位，引起攤商激憤，昨天赴市府陳情，強調市府應有配套措施，若硬要強拆，他們只有去跳運河抗議。

市府︰有安全疑慮 再溝通

觀光城自治會長謝進興帶領約卅名攤商表達堅決反對拆除，包括議員李啟維、盧崑福及前議員李文正到場聲援，李文正揚言若市府強拆，將帶著攤商赴總統府向老市長賴清德陳情。

謝進興說，目前約剩一七六戶，當年都是合法承租，租金也都照繳，一戶約二千元，如今是市府片面解約，並非他們不租，未做好安置配套就要拆除讓人不服。

市府經發局長林榮川表示，高雄高等行政法院的函文，說得比較強硬一些，主要是請攤商在文到十五日內騰空攤位，若有意見可在期限內提出異議。

水利局說，觀光城下方排水箱涵已逾四十年，且於二○一六年後未再與攤商續約。由於建物已逾四十年，市場處前年底委外調查評估建物與箱涵具有危險潛勢，建議減少載重。為維持排水功能並提供市民良好生活環境，已展開該河段整體水岸環境營造規劃，後續將配合地上建物處理期程，進行環境優化，重新塑造鹽埕水文意象。

經發局說，對弱勢戶及營業者提供各項輔導安置措施，並協助媒合至鄰近市場營業，將擇期協調。

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