台86線 大潭交流道東向匝道 520通車

市長黃偉哲（左）視察已完工的台八十六線大潭交流道東向匝道，聽取工務局長蘇金安（右）簡報市府在高鐵特定區交通路網的建設成果。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/14 05:30

車流下匝道可直抵三井OUTLET、綠能科學城、中研院分院或交大台南校區

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕因應歸仁沙崙智慧綠能科學城的開發，以及高鐵特定區新建大樓住戶的需求，市府與公路總局合作，斥資三億元增闢台八十六線大潭交流道的東向匝道，將在廿日通車，此後車流下匝道不需經過西側的中正南路，可以沿新匝道直接到達科學城園區周邊，交通更便捷。

3億前瞻經費推動 已完工

台八十六線大潭交流道東向往高鐵匝道暨連接高發二路新闢工程，是以前瞻建設經費來推動，全長約一點一六公里，目前已經完工，市長黃偉哲昨天視察，為廿日的通車做最後確認。

增設的大潭交流道匝道，是從台八十六線西向東的歸仁匝道環線中延伸，市府工務局長蘇金安表示，設計的寬度為七點二公尺，至於連接新闢的高發二路，寬度則是十三點五公尺，包含用地費用，約三億元闢建，由公路總局辦理。

黃偉哲說，沙崙地區發展快速，每逢假日，往三井OUTLET、台南會展中心、高鐵站易造成塞車，感謝公路總局的協助，優化台八十六線大潭交流道。

黃偉哲指出，為高鐵特定區打造更便捷的交通路網刻不容緩，市府規劃三大聯外道路，並向中央爭取超過十五億元的前瞻補助，全力推動。

除了大潭交流道東向匝道，另往返歸仁、關廟的「台鐵沙崙站銜接南一五四線」與「歸仁十三路延伸至關廟道路」等已在去年通車。

打通高鐵東側 助分散車流

黃偉哲說，新闢的大潭交流道東向匝道廿日啟用後，高鐵東側區域就不受中正南路交通影響，交通更便捷，用路人從東向匝道下交流道後，驅車就可直抵高鐵特定區東側的三井OUTLET、綠能科學城、中研院分院，或交大台南校區，甚至未來新建案的住戶要回家，改由高鐵特定區東側轉進，可直達目的地，有助於分散車流。

台八十六線大潭交流道新闢東向匝道路線圖。（台南市工務局提供）

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