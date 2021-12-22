台南規模4.6地震 楠西、玉井1.3萬戶一度停電

地震造成台三線道路玉井區接近南化區北寮處的玉楠線高埔高幹四十六至四十七高壓斷線，導致玉井、楠西區大停電，台電人員漏夜搶修。（台電公司提供）

2021/12/22 05:30

震央在南化 楠西、新化最大震度四級 昨晚10點全面復電

〔記者王俊忠、萬于甄、吳俊鋒／台南報導〕台南地區在昨天晚間近七點許發生有感地震，中央氣象局報告指出震央位在台南市南化區，地震深度九．四公里，芮氏規模達到四．六，楠西區是地震最大震度四級，南市消防局表示，地震後楠西及玉井區有十二里停電。南科園區震度有二級，廠商未傳出有受到影響。台電台南區處表示，楠西區及玉井區部分地區停電，統計有一萬三千零七十七戶停電，成立應變中心漏夜搶修，持續搶修到晚間九點五十九分許，全數完成修復，恢復全面供電。

南區氣象中心說，各地最大震度，高雄甲仙有三級、嘉義大埔與台南市區、嘉義市與雲林四湖都有二級。楠西區震度四級，地震當時劇烈震盪，居民大受驚嚇，有人甚至放聲尖叫，多達六個里停電，鄰近的玉井也有部分地區停電，台電公司巡查後，楠西、玉井共有十二里停電。

居民受驚嚇 幸無房屋災損

震央雖然在南化區，但楠西與新化都測得四級的震度，楠西區長李鴻裕表示，地震時搖晃頗大，震後立刻請公所人員巡災，幸無災情回報，轄內除龜丹里，其餘六個里都停電。

玉井區長陳新澈表示，鄰近楠西的里鄰也發生停電情形，據里長回報，玉田里和平街因有變電箱爆炸導致停電，台電搶修中。

楠西區的楠西、照興、灣丘、東勢、鹿田、密枝等六里有停電，玉井區則有玉井、玉田、豐里、三埔、中正、竹圍等六里停電。楠西梅嶺許姓居民說，地震後隨即停電，山區一片漆黑，停電也影響手機訊號，所幸房屋沒有災情。

玉井區簡姓居民也說， 停電後附近街道一片漆黑，有人在家待不住，都到戶外去，以手機照明，談及地震都心有餘悸。

台電巡查後表示，地震造成台三線道路玉井區接近南化區北寮處的玉楠線高埔高幹四十六至四十七高壓斷線，導致玉井、楠西區一萬三千零七十七戶停電，台電人員漏夜搶修。

台鐵4列車受影響 共19分鐘

台鐵局表示，善化震度三級，新營到台南之間按三級地震規定辦理，第一班列車以慢行通過無異常，於晚間七點二十分路線恢復正常行駛，影響四列次，合計影響十九分鐘。

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