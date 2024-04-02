台南新地標！市長官邸變身「無境花園」 設計團隊曝光

台南市長官邸由藝術家莫嘉賓團隊，以「無境花園」為題彩繪。 （莫嘉賓提供）

2024/04/02 23:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南將有新地標！位於南門路的市長官邸，出現巨幅彩繪，宛如花園秘境，吸引路人目光。這棟建築經市府委外招標，由王品公司旗下的「享鴨」獲選進駐，由藝術家莫嘉賓團隊以「無境花園」為題彩繪庭院牆壁，預計4月20日開幕。

新經營團隊觀察市長官邸環境優美，但發現多面牆面色調灰暗，於是有彩繪想法，經過南市文化局引薦，找到長期支援彩繪的台南高商老師莫嘉賓協助。

莫嘉賓表示，從小就常經過官邸，灰色巨大鐵門感覺戒備森嚴，不知道誰的房子，感覺很神秘。勘景時發現彩繪牆體高大，有面北、面東兩面，含地上矮牆約4米5高，寬約17米，對彩繪者頗具挑戰。

彩繪題材要融入場域又要帶豐富美好氣息，莫嘉賓多次走訪官邸，發現很多巨大古樹，苦楝、茄冬、羅漢松、玉蘭花等，還有掉滿地的芒果青，加上杜鵑矮灌木叢陸續開花，粉紅色、白色有迎春氣息。經多次與王品集團討論，最後延伸定名為「無境花園」，有種無限探索秘密空間的寓意，結合彩繪的花牆，猶如置身探訪童話故事場景的意境。

莫嘉賓表示，面北牆面為迎賓入口，以台南在地著名植栽的蝴蝶蘭（台灣阿嬤）、火鶴花、石斛蘭、向日葵、風鈴花為主，輔以各式蕉葉、椰葉、月桃、龜背芋、各式蕨類藤蔓為背景，生氣蓬勃；面東牆則以「花團錦簇」超現實的奇幻花草為構想，類似百合花、類繡球花、類雞蛋花、玫瑰花、藍雪花、瓜葉菊等，色彩柔美古典，花卉造形幻化。

兩幅彩繪作品最近完成，融入古樹庭院，不僅吸引路人目光，連施工人員也讚賞。莫嘉賓開心說，好的作品就是這樣要雅俗共賞。

台南市長官邸內老樹蓊鬱結合彩繪，有種沈浸式氛圍。（記者洪瑞琴攝）

牆面北面為迎賓入口，彩繪台南盛產的火鶴花。（記者洪瑞琴攝）

台南市長官邸宛如花園秘境，吸引路人目光。（記者洪瑞琴攝）

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