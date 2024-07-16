南市府：不再受理「小二甲」申請 杜絕圈地種電

台南市光電弊案疑雲掀起議論，市府今天表示，台南已不再受理「小二甲」相關申請案件，以杜絕財團圈地種電等非法行為。光電板示意圖。（資料照）

2024/07/16 19:03

〔中央社〕台南市光電弊案疑雲掀起議論，市府今天表示，台南已不再受理「小二甲」相關申請案件，以杜絕財團圈地種電等非法行為。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「小二甲」例外審查原則是中央訂定全國一致性規範，這是制度問題，非台南市獨有。

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市府表示，農業部民國109年7月底公告「停止農地變更做太陽光電」政策後，市府隨即配合從嚴審查，疑義退件49案，112年3月起公告不再受理「小二甲」相關案件申請，強化案場稽核，防範違法事宜，但不該因個別案件污名化綠能。

市府強調，不容偽造、鑽漏洞等非法行（為），且全力配合檢調偵辦力暘集團案。市長黃偉哲特別要求加強光電案場稽核，該開罰就開罰。去年廢止9案漁電共生案場申請許可，10案移送地政機關裁罰。

市府表示，將持續監督光電案場確實依法建置，加強查核施工與營運案場是否非法，努力推動綠能，引領台南因應國際淨零趨勢、迎向先進科技產業。

光電發展曾因小型地面光電案件大增，進而爆發農地流失爭議，行政院農委會（農業部前身）民國111年8月1日起修正農地使用規範，禁止2公頃以下農地（俗稱小二甲）變更做光電，除非是「已被其他用地包圍零星農地」，才可例外由地方政府同意變更。

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