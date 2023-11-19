南市AI機器人競賽報名創新高 213隊538人參賽競爭激烈

南市AI機器人創意暨全國賽今天登場，共有213隊、538人參賽，學子展現創意大展身手，競爭十分激烈。（記者蔡文居攝）

2023/11/19 12:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市AI機器人創意暨全國賽今天在南市中山國中盛大展開，今年報名隊伍數創歷年新高，共有213隊、538人參賽，學子展現創意及技能大展身手，競爭十分激烈。

市長黃偉哲今天出席致詞，並親自體驗「救難英雄」、「精準打擊」、「智慧城市」等項目，為參賽學生加油打氣。他允諾榮獲冠軍的優秀隊伍，市府將會補助部分出國經費，讓大家為國爭光。

教育局表示，南市今年3月率全國之先研發ChatGPT教學模組，輔助師生進行程式撰寫，本月初台南團隊參加Roborave國際機器人競賽也獲得佳績。這次參賽隊伍共有213隊、538人報名參賽，較去年再增加26隊，隊伍數創歷年新高。

比賽分為國小低、中、高年級組、國中組、高中職組及偏鄉組等，參賽對象範圍包含國小低年級學生到高中生，由學生自己動手組裝機器人，原本有部分縣市打算組隊參賽，因難度高而取消。這次外縣市僅連江縣組隊參加偏鄉組，比賽也形同台南市賽。

教育局長鄭新輝指出，與其他機器人比賽強調機械操作不同，這項比賽更強調與生活議題的結合，如比賽項目之一「極地救援」，學生必須透過小組討論、模擬測試讓機器人順利走上高地、帶走目標物並放置於指定區域救援。比賽除了培養學生問題解決能力，也增加面對未來挑戰的關鍵能力。

石門國小學生林信瑋表示，這是他第2次參賽這項機器人比賽，有了去年的經驗，對於賽事規則更加熟悉，今年和同學組隊參加「極地救援」賽事，希望能在這次比賽獲得好成績。

台南市西港國小同學組隊參加AI機器人創意賽，展示他們組裝的機器人，希望比賽能獲得好成績。（記者蔡文居攝）

台南市AI機器人創意暨全國賽今天在南市中山國中盛大展開，報名隊伍數創新高。（記者蔡文居攝）

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