藍白合恐破局 黃偉哲：這些人翻臉像翻書一樣快

針對藍白合傳出可能破局，台南市長黃偉哲今天受訪表示「靜觀其變」，強調無論藍白狀況如何，民進黨就是做自己。（記者王姝琇攝）

2023/11/18 12:18

〔記者王姝琇／台南報導〕藍白原本協議以民調方式決定總統、副總統人選，但今天上午卻傳出「民調誤差範圍認知不同」，恐因而破局。對此，台南市長黃偉哲受訪表示，靜觀其變；他強調，依照這些人的個性，隨時可能翻盤，也隨時可能翻臉，翻臉像翻書一樣快，不管是眼淚攻勢還是什麼樣的攻勢，「我們都尊重」。

黃偉哲也強調，民進黨總統參選人賴清德早就已經說過，要做好「1對1」的準備，因此，不管藍白狀況怎麼樣，民進黨還是做好自己的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法