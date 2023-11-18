藍白合恐破局 黃偉哲：這些人翻臉像翻書一樣快
2023/11/18 12:18
〔記者王姝琇／台南報導〕藍白原本協議以民調方式決定總統、副總統人選，但今天上午卻傳出「民調誤差範圍認知不同」，恐因而破局。對此，台南市長黃偉哲受訪表示，靜觀其變；他強調，依照這些人的個性，隨時可能翻盤，也隨時可能翻臉，翻臉像翻書一樣快，不管是眼淚攻勢還是什麼樣的攻勢，「我們都尊重」。
黃偉哲也強調，民進黨總統參選人賴清德早就已經說過，要做好「1對1」的準備，因此，不管藍白狀況怎麼樣，民進黨還是做好自己的事。
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〔記者王姝琇／台南報導〕藍白原本協議以民調方式決定總統、副總統人選，但今天上午卻傳出「民調誤差範圍認知不同」，恐因而破局。對此，台南市長黃偉哲受訪表示，靜觀其變；他強調，依照這些人的個性，隨時可能翻盤，也隨時可能翻臉，翻臉像翻書一樣快，不管是眼淚攻勢還是什麼樣的攻勢，「我們都尊重」。
黃偉哲也強調，民進黨總統參選人賴清德早就已經說過，要做好「1對1」的準備，因此，不管藍白狀況怎麼樣，民進黨還是做好自己的事。
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