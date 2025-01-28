法鼓山除夕撞鐘祈福 賴清德：朝野和諧社會團結 國家必能勇往前進

總統賴清德出席法鼓山「除夕撞鐘跨年祈福」，與方丈和尚及兩位副住持敲響第1到3響。（記者陳志曲攝）

2025/01/28 22:43

〔記者吳昇儒／新北報導〕法鼓山佛教世界園區今晚（28日）舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」，總統賴清德及前總統馬英九均到場，總統賴清德、方丈和尚與兩位副住持敲響第1到3響。賴總統說，國際情勢險峻，國內也充滿挑戰，對國家未來仍深懷信心，只要政府與人民合作，朝野和諧，社會團結一心，國家必能乘風破浪，勇往前進。

新北市金山區法鼓山佛教世界園區連續19年舉辦「除夕撞鐘跨年祈福」活動，吸引信眾齊聚靜心聽聞鐘聲。今年也讓民眾與僧團代表一起撞鐘，法鼓山方丈和尚果暉法師及僧俗信眾代表齊心聆聽108響鐘聲，在29日凌晨0時迎接蛇年到來。

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總統賴清德表示，佛陀說，有願就有力量，願有多大力量就有多大。除夕夜在法鼓山共同敲響法華鐘108聲響，表示我們將掃除108種煩惱、克服108種挑戰，只要政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家必然能夠乘風破浪，勇往前進。

賴清德說，要代表全國人民許下三願，第一願風調雨順、物富民豐、百業興隆、人民安居樂業，第二願國泰民安、台灣無災無難，三願印太穩定世界和平。

果暉法師指出，法鼓山今年的主題「有大願力」，傳遞法鼓山今年與社會大眾共同學習的方向，建請人人發與慈悲、智慧相應的好願，照著去做，就是有大願力。能夠為自己、為我們社會、國家及世界和平來許願，這樣就能將危機化為轉機。一個人這樣做，能影響一群人；一群人能夠影響更多的人來一起做，我們的世界就是人間淨土。

總統賴清德致詞說，只要政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家必然能夠乘風破浪，勇往前進。（記者陳志曲攝）

總統賴清德出席法鼓山「除夕撞鐘跨年祈福」。（記者陳志曲攝）

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