1/28 除夕大樂透頭獎摃龜！春節百萬大紅包開出23組、剩379組

今晚（28日）開獎的第114000011期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/01/28 22:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（28日）開獎的第114000011期大樂透頭獎摃龜；大樂透春節加碼「大紅包」開出23組，總中獎注數26注，剩餘379組；「小紅包」開出40組，總中獎注數47注。

第114000011期大樂透中獎號碼「04、08、20、26、31、34，特別號：16」。頭獎摃龜；貳獎開出5注，可得98萬3924元；參獎共87注中獎，每注可得6萬897元；肆獎共221注中獎，每注可得1萬5411元；伍獎共5537注中獎，每注可得2000元；陸獎共7014注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬1041注中獎，每注可得400元；普獎共9萬9858注中獎，每注可得400元。

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第114000011期49樂合彩中獎號碼為「04、08、20、26、31、34」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3764注中獎，每注可得1250元。

第114000025期今彩539中獎號碼為「13、22、23、24、35」。頭獎摃龜；貳獎共238注中獎，每注可得2萬元；參獎共8641注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬926中獎，每注可得50元。

第114000025期39樂合彩中獎號碼為「13、22、23、24、35」。四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共379注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1174注中獎，每注可得1125元。

第114000025期3星彩中獎號碼為「930」。壹獎共154注中獎，每注可得5000元。

第114000025期4星彩中獎號碼為「3414」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出23組，總中獎注數為26注，其中20組為單注中獎，各得100萬元；3組為2注均分。「春節小紅包」開出40組，總中獎注數為47注，其中34組為單注中獎，各得10萬元；5組為2注均分；1組為3注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為101組，剩餘379組；累積開出小紅包組數為172組，剩餘628組，下期（29日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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