會怕！蝸居台灣2年賣淫 落網應召女：待在台灣至少比中國好

定點應召站的廁所，塞了一個洗衣機，用來洗客人用過的毛巾、自己的衣服。（記者王捷攝）

2022/05/12 21:03

〔記者王捷／台南報導〕台南警方接獲檢舉，知名夜店「東方PUB」倒閉後，淪為應召站收留外籍女子定點賣淫，警方持搜索票，在套房內逮到2名中國籍應召女，赫然發現其中一人滯留台灣已長達兩年，住在10坪多大、昏暗、雜亂的房間內；偵辦員警好奇問怎麼能在「這種地方」待兩年？這名應召女說，中國疫情這麼嚴重，到處封城，待在台灣至少比中國好。

警方接獲檢舉，疑似有人蛇集團強迫外籍應召女賣淫，警方收集事證後搜索，果然發現滯留兩年多的中國應召女，不過，應召女否認被迫賣淫，強調是自願留在台灣從事性工作，在台南習慣把中國應召女包裝成「港澳妹」，也有穩定的客群，一次交易約3500到3700元，但中國籍應召女的價格偏低，即使外貌、身材出眾，大約只能拿到2000元，不過因疫情，想來台賣淫的應召女無法入境，她趁機向應召站要求提高報酬，每次交易可拿到2500元。

應召站的套房內燈光用色紙遮住，讓整個房間都變成紫紅色，房裡應有盡有，約兩坪大的廁所塞了洗衣機，客人與小姐也都在這裡洗澡，寬約30公分的小陽台是唯一能照到陽光的地方，客人還能在這裡抽根事後菸，也能讓小姐曬私密衣物；整個房間擺滿了小姐的行李，工作用的物品，角落還有幾箱礦泉水是給客人喝的，小姐的三餐都由應召站照料，當晚的營業收入就鎖在套房書桌的抽屜，凌晨兩、三點下班後，應召站就會跟小姐拆帳。

這名中國應召女的供詞讓員警有點傻眼，警方原本目標是偵辦人口販運，但沒有強迫賣淫的事證，只能辦妨害風化罪，後來警方得知，中國應召女擔心被抓到要遣返，兩年來幾乎都不出門，窩在房間，睡醒就「上班」、「下班」就睡。

員警也很好奇中國應召女如何在這種環境下待兩年？她回說，回中國不一定好，到處都封城也沒辦法工作，待在台灣至少比回中國好。

警方訊後，將中國應召女交給移民署專勤隊收容，應召站老闆移送法辦。

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中國應召女被警方從應召站發現時，她否認遭到強迫賣淫，因為台灣蝸居生活至少比中國好。（記者王捷翻攝）

應召站的格局用一個屏風硬是隔出一個小客廳。（記者王捷攝）

應召站的床，小姐一天中有一半的時間都躺在這張床上。（記者王捷攝）

小陽台能讓客人抽事後菸，也能讓小姐曬內衣褲，是房間中唯一能曬到台陽的地方。（記者王捷攝）

書桌上的抽屜裝了一個突兀的掛鎖，是小姐存放營業額的地方，因為曾經有客人偷走小姐的皮肉錢，因此應召站業者在每間套房中都裝了掛鎖。（記者王捷攝）

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