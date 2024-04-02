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頭汴坑溪再現死魚 環局將裝攝影機

頭汴坑溪上游前天又發現死魚，市議員黃佳恬 （左二）等人撈起要求查明死因。（記者陳建志攝）

頭汴坑溪上游前天又發現死魚，市議員黃佳恬 （左二）等人撈起要求查明死因。（記者陳建志攝）

2024/04/02 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕頭汴坑溪在大里立仁橋下游，上週才發現上萬條死魚引發民眾抗議，不料上游的太平龍寶橋附近，前天又出現數百條的死魚，加上一旁的邊坡長期遭人丟垃圾一片髒亂，國民黨市議員黃佳恬，昨偕同太平聖和里長劉佳明、大里立仁里長孫正宇帶領民眾出面抗議，要求市府環保局查明原因，還給大家一條乾淨的頭汴坑溪。

死魚送驗 進一步釐清死因

環保局副局長商文麟表示，前天下午接獲通報，立刻派人到場查看，現場發現約二、三○○條死魚，經採水檢驗，初步並未發現重金屬，水中溶氧也正常，因該處上游只有二、三家工廠，前天休假並沒有營運，將把死魚送驗進一步釐清死因，並追查是否有地下工廠偷排廢水，至於遭人丟棄垃圾，除會請河川管理單位派人清運乾淨，也會在適當的地點裝設攝影機監控。

劉佳明表示，前天上午十點多接獲里民通報，頭汴坑溪在龍寶橋附近發現死魚漂流，因上週下游的大里才發現大批死魚，擔心這裡的河川也受到人為污染，加上一旁的河川邊坡長期遭人丟棄垃圾，希望市府環保局協助處理。

黃佳恬也說，頭汴坑溪無緣無故出現死魚，邊坡也被人當垃圾場丟垃圾，實在讓人無法接受，一定要讓盧秀燕市長知道事情的嚴重性，要求市府環保局要將專案稽查延伸到上游，釐清死魚的原因，並揪出亂丟垃圾的元兇重罰。

孫正宇也希望環保局儘快釐清是否是人為或工廠污染水源造成魚群暴斃。

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