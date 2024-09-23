2東海女大生走斑馬線遭公車撞 1人捲車底身亡

警方在車禍現場拉起封鎖線。（民眾提供）

2024/09/23 06:01

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首次上稿 09-22 22:53

更新時間 09-23 06:01（新增案情及女大生身分）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區發生驚悚死亡車禍，2名年紀約20歲左右的女大生，22日晚間9點多步行斑馬線穿越中山路時，遭一輛沿綠川東街左轉中山路的公車撞上，其中1人被捲入車底受困車前輪，消防局獲報派遣人車趕往搶救，經使用破壞器材救出時，女大生已當場失去呼吸心跳，緊急送往中國附醫，搶救到近10時許，仍因傷重宣告不治；另名女生大也受傷送醫，目前仍在醫治中。

經初步了解，肇事的是巨業客運公車，當時由65歲施姓司機駕駛沿中區綠川東街，左轉中山路往建國路方向行駛，疑天雨視線不佳，未注意到路口有2名年輕女子走在斑馬線上而發生碰撞。

經查，2名女子均就讀東海大學，是分別大四及大三的21歲王姓、20歲林姓女大生，22日晚間兩人趁假日相偕外出逛街，走過中山路與綠川東街路口就是台中知名景點宮原眼科，未料走到一半遭左轉公車撞上，王女雙手雙腳受傷、意識清醒，由救護車送往平等澄清醫院救護，林女經送中國醫藥大學附設醫院急救，院方宣告死亡。

施男經酒測值為零，他初步表示，因天色昏暗沒有看到行人經過，至於事故的發生原因，警方拉起封鎖線進行調查，目前已保全相關行車記錄器影像，全案依道路交通事故處理程序辦理，並轉交通大隊釐清肇事原因。

警方在車禍現場拉起封鎖線。（民眾提供）

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