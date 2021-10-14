中市西屯惠來厝社宅開工 114年400戶完工

中市西屯惠來厝的好宅今天開工，將提供400戶優質住宅，預計114年5月完工。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/14 13:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市繼國安1期好宅在今年4月動土，西屯區第二處社宅「惠來厝段好宅新建工程」今（14）日開工，斥資14億4000多萬元，提供400戶優質住宅，預計114年5月完工。

台中市政府積極推動台中共好社宅，好宅興建戶數達5,508戶，今年提前達到5,000戶目標，而今天上午則進行「惠來厝段好宅新建工程」的開工，市長盧秀燕親自主持，她表示，惠來厝好宅座落西屯區青海路、惠中路口，鄰近捷運綠線、新光三越、遠東百貨，要讓台中青年朋友、弱勢市民住得更好。

盧秀燕指出，她在競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5,000戶社會住宅，今年提前達標，不但已興建5,000戶，加上今日惠來厝好宅開工，總計有5,508戶，比她原先承諾的蓋得更多，希望提供台中青年朋友及弱勢市民申請到租金比市面上更便宜，且設施完善的社會住宅，目前全市有18個好宅計畫已完成或正興建中，希望實現居住正義，市府會繼續加油。

住宅處表示，台中市好宅針對青壯年、新婚及育幼者在申請承租基準上有加分權重，提高青年承租比率。目前青壯年在豐原安康1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期好宅承租率高達9成，除了承租上有福利加分外，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，厚植青年培力，減輕青年經濟壓力。

「台中市西屯區惠來厝段好宅新建工程」基地位於西屯區青海路、惠中路口且三面臨路，於捷運綠線周邊生活機能充足，以「都市之門」為概念設計，連結文創與青年、展演、社區與城市，設計「夢田舞台」實現新都心的創意活力，創造自然與建築共生的中庭花園。

住宅處表示，惠來厝好宅規劃地下3層、地上13層不等的複合式建築，低樓層設有店鋪、幼兒園、托嬰中心、辦公室、社區式日間照顧場所、身心障礙者居住空間等，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，居住單元提供一房型234戶、二房型123戶、三房型43戶，共計400戶優質好宅，斥資14億4000多萬元，預計114年5月完工。

惠來厝好宅規劃地下3層、地上13層不等的複合式建築。（記者蘇金鳳攝）

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