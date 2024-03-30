估10萬車湧墾丁 清明連假實施調撥

清明連假調撥台1線436.5K至445.5K的北上車道予南下車輛行駛。（記者陳彥廷攝）

2024/03/30 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府將於清明連假四月四日到六日舉辦一年一度的「台灣祭」，預計將吸引十萬輛車次湧入墾丁，恆春、枋寮警方嚴陣以待，將實施調撥及替代道路等管制措施，籲請遊客配合。

枋寮警方說，連假期間請用路人注意道路引導牌面及交通疏導措施，車流高峰期將調撥台一線四三六．五Ｋ至四四五．五Ｋ北上車道予南下車輛使用；北返高峰期將調撥台一線四五三．一Ｋ至四六○Ｋ南下車道予北上車輛行駛；將視車潮分流，並於沿山公路口適度引導車輛行駛。

此外，警方將在往返台東的台九線重要路段出動交通快速疏導部隊引導車流，台九線匯入台一線處採號誌儀控輪放，根據台一及台九線車流比例，實施智慧號控分配秒數，將出動空拍機，監控沿線車流。

恆春警方自連假起下午五時至夜間劃定墾丁大街為行人徒步區，車輛改走大灣路；四月三日至七日台二十六線與車城和平路、中正路、中山路二十四巷前及熊家豬腳前分隔島缺口將封閉；台二十六線主線道路壅塞時則啟動屏一五二線接屏一五三線、再接南灣南光路的替代道路，期間後灣路射寮路口至墾四之一道路及台二十六線三一Ｋ至三二Ｋ兩側皆禁止停車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法