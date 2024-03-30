澎湖「一起集點樹」 犀山公園種下近800株林木

澎湖各界綠化植樹節活動，邀請民眾「一起集點樹」。（澎湖縣政府提供）

2024/03/30 15:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因無高山聚雲，年降雨量小於蒸發量，因此植樹不易。澎湖縣政府、林業及自然保育署屏東分署今（30）日在犀山公園舉辦「一起集點樹 攜手Go Hiking！」澎湖場植樹活動，現場300多位民眾一起種下羅漢松等近800株林木，以實際行動為澎湖增加0.51公頃的綠地。

林業及自然保育署、澎湖縣政府攜手造林已超過30年，共完成2260公頃、約占澎湖面積的18%。透過植樹活動，除了達到剷除外來入侵種銀合歡的目的，更能結合大家共同集點樹的概念，透過小面積的環境綠化，累積成線或面的生物棲地效果，健全生態系的完整性和連結性。

陳光復指出，今年植樹節場地面積雖然不大，但周邊緊鄰光華、菜園、石泉3里，以前長滿銀合歡，讓民眾難以親近，希望藉由這次的造林活動作為示範點，讓大家體會綠化的重要性，期許未來成林後能提供民眾體驗自然的好去處，希望澎湖比照新加坡模式，發展成都市花園。

現場也準備白水木、小葉南洋杉、山欖、欖李、龍柏、迷迭香、紫嬌花、朱槿、銀葉鈕扣樹，共1800株的樹苗送給參加植樹民眾，希望大家能「一起集點樹」。

澎湖縣長陳光復植樹，希望澎湖發展成新加坡花園城市的模式。（澎湖縣政府提供）

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