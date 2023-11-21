獨居長者住所潛藏用電風險 台電澎湖區處探訪關懷助檢修

台電澎湖區處關懷長者列車，前進西嶼鄉。（台電澎湖區處提供）

2023/11/21 17:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島澎湖如今正面臨著人口外移及少子化所帶來的人口老化，邁入超老化社會之列，獨居老人住所潛藏的用電安全風險及生活環境品質，如何讓獨居長者住的安全及舒適，是現今社會不容忽視的的問題之一。

台電澎湖區處長羅元良率領志工團及同心園地成員及配電技術人員一行數人，今（21）日前往西嶼鄉訪視5位高齡獨居長者。除了協助長者居家清理及檢查其屋內線路、開關設備及節電宣導等，另由配電技術人員維護屋外供電線路，將線路接頭重新以絕緣膠帶包紮，避免老舊線路裸露造成漏電產生危害。訪視過程中，亦透過聊天方式關懷長者日常生活起居，在略帶寒意之初冬，讓長者備感溫馨，對於台電關懷之行讚不絕口。

處長羅元良表示，此次台電關懷活動，除了善盡企業社會責任，亦利用與長者分享生活經歷的過程，讓員工們學會陪伴傾聽高齡者的心聲，這是職場上難以經歷的寶貴經驗。同時此次更結合台電專業知識，發揮員工專長，期許能帶給長者更多幫助，是一趟雙向互惠的珍貴歷程。

台電更呼籲，未來無論是誰都有可能面臨獨居生活，獨居老人的照顧，除了可透過社福團體或日照機構等給予生理上照拂，平時亦應多花時間關心陪伴身邊的長者，提高長者心理需求的滿足，讓長者能產生正能量，活得更健康快樂。

台電人員前往獨居長者家中，檢查電線線路。（台電澎湖區處提供）

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