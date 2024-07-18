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澎湖旅宿業者附設視聽設備開徵娛樂稅 業者嘆：日子難過

澎湖民宿林立，部份業者提供視聽設備攬客。（記者劉禹慶攝）

澎湖民宿林立，部份業者提供視聽設備攬客。（記者劉禹慶攝）

2024/07/18 11:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖旅遊受到疫情解封、國外旅遊大爆發等大環境因素影響，遊客數原本呈現下滑趨勢，現又傳出旅宿業者附設視聽設施，要繳交娛樂稅，讓業者苦不堪言，不僅瘦了荷包，更擔憂加速民宿倒閉潮。但澎湖縣政府稅務局表示，這是全國通用稅法，已依最低娛樂稅辦理，並准許冬季歇業時間停繳。

由於澎湖近年來民宿、飯店林立，部份民宿業者為了增加賣點，會在其營業場所或客房內，提供具伴唱（卡拉OK）功能之視唱設備，供投宿旅客歡唱娛樂，但近日卻接獲澎湖縣政府稅務局徵收娛樂稅公文，限期7日內繳交，不然依法開罰，引發業者反彈，提供遊客視聽設備並未收費，為何還要繳交娛樂稅。

澎湖縣政府稅務局表示，旅宿業者（商務飯店、溫泉會館、汽車旅館）於客房內或其營業場所，提供具伴唱功能之視唱設備供房客娛樂，不論收費與否，均比照視聽KTV（卡拉OK）娛樂業者，應依娛樂稅法第7條規定，事前向主管稽徵機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續。旅宿業者卡拉OK，都屬娛樂稅法規定「其他提供娛樂設施供人娛樂」之課徵範圍，不論有無額外收取費用，都應課徵娛樂稅。

由於澎湖縣合法登記民宿1500家，稅務局先由廣告內容著手，只要標榜提供視聽設備的民宿，就依法寄發繳納娛樂稅公文，去年有10餘家，今年則有30家，民眾如有任何疑問或不明瞭之處，歡迎利用0800-692000免費服務電話或06-9279151分機260詢問。

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