墾丁民宿無照挨罰27萬遲不繳納！查封10小套房立馬追回

書記官製作執行命令扣存款查封小套房。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2024/06/21 21:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣墾丁地區有間渡假民宿，營業客房達14間，卻未領有民宿登記證，去年遭縣府開罰27萬6000元卻不繳納，直到法務部行政執行署屏東分署查封業者名下部分小套房，同時凍結其銀行存款，才成功追討到這筆款項。

屏東執行分署表示，墾丁南灣有間度假莊園民宿標榜空間寬敞，賣點為可以烤肉、歡唱卡拉OK及包棟，去年（2023年）7月屏東縣政府實施稽查時發現其營業客房數達14間，業者卻未領有民宿登記證影響民眾權益，遂依據發展觀光條例開罰27萬6000元並勒令歇業，義務人遲遲未繳納，案件於去年底移送至法務部行政執行署屏東分署執行。

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屏東分署表示，受理後發現義務人名下坐擁10間位於恆春及南灣的小套房，資產遠大於所欠罰款。為保全國家債權，分署先行查封業者名下部分小套房，同時凍結他的銀行存款，業者接到分署公文後，來信表示民宿早已頂讓他人，認為裁罰有問題，縣府則回覆稽查期間義務人確實為民宿負責人，裁罰並無違誤。經銀行查報已足額扣押業者存款後，執行人員於是核發收取命令通知銀行解繳款項給縣府，終於為國庫收回這筆無照民宿違規罰單欠費，也省去後續需跋涉近百公里跑去墾丁小套房張貼封條的執行程序。

依據發展觀光條例規定，合法民宿需辦理責任保險，主管機關並會查檢其管理與設施，屏東分署提醒，暑假將屆，國人出遊預訂或入住民宿前可先上網查詢是否為合法業者，以保障自身權益。

無照經營民宿最高會裁罰30萬元，屏東分署目前正實施「睡睡屏安─無照旅宿業OUT」專案，對無照經營旅宿業挨罰的義務人會加強執行，以提升屏東觀光品質，杜絕無照旅宿業，並守護在地觀光聲譽，確保國人在屏東的旅宿安全。

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