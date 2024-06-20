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屏東推深度旅遊搶攻國旅市場 線上大富翁遊戲送獎品

屏東縣政府今天（20日）宣布推出「好屏友，趣郊遊」旅遊計畫。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今天（20日）宣布推出「好屏友，趣郊遊」旅遊計畫。（記者羅欣貞攝）

2024/06/20 20:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接暑假旅遊旺季，主攻深度旅遊，屏東縣政府今天（20日）宣布推出「好屏友，趣郊遊」旅遊計畫，以線上大富翁遊戲，讓民眾在認識屏縣33鄉鎮市旅遊特色的同時，也能兌換獎品，另將推出12條深度旅遊小旅行遊程，帶領國人認識不一樣的屏東。

屏東縣長周春米今天宣布「好屏友，趣郊遊」活動內容時，透過大富翁與轉盤遊戲向民眾介紹屏東總圖、屏東咖啡節、林後四林公園、竹田驛站、恆春民謠館等知名景點，歡迎全國鄉親到屏東各鄉鎮深度旅遊。

周春米表示，線上「大富翁遊戲」設計了屏縣33個鄉鎮市的旅遊地圖，呈現各地四季有趣的旅行模式，此外，也將不定期推出打卡任務，讓遊客在旅遊過程中感受到好吃、好玩與有趣，還有機會獲得豐富多元的四季紀念品和優惠。

周春米也強調，縣府也預計於下半年規劃12條深度旅遊小旅行遊程，展現屏東豐富多元的旅遊特色，讓旅客們感受到豐富的自然與文化，體驗屏東的獨特魅力。

屏縣府交通旅遊處表示，為推廣在地旅遊特色，也邀請「風土經濟學」及「風土創業學」作者洪震宇，走訪屏東在地鄉鎮，從屏北至屏南培訓在地商家，挖掘風土資源與地方文化脈絡，最後透過行程規劃，讓旅人能感受屏東的多元文化。詳情可上交旅處官網或「屏東GO好玩」臉書查詢。

屏東縣長周春米透過大富翁遊戲向民眾介紹景點，歡迎全國鄉親到屏東各鄉鎮深度旅遊。 （記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米透過大富翁遊戲向民眾介紹景點，歡迎全國鄉親到屏東各鄉鎮深度旅遊。 （記者羅欣貞攝）

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