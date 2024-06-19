黃泥污染農業灌溉用水 屏縣環保局：已裁處9家、開罰510萬元

業者透過暗管排出泥流至大排，遭環保局查獲。（屏縣府環保局提供）

2024/06/19 19:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內傳出土石加工業偷埋暗管排放污水，部分農業灌溉用水遭污染引起農民憂心，而向民代陳情；屏縣環保局說明，針對相關業者均加強稽查，去年至今年5月底裁處9家次，開罰逾5百萬元。

屏東縣議員吳慈慧今天（19日）在議會總質詢時表示，屏東縣是農業大縣，需大量農業用水，農業用水的來源除伏流水外，依靠農田水利溝的灌溉，但因砂石場及混凝土場皆在河川及大排溝附近，排放的廢水非常混濁，造成民眾恐慌，怕影響農作物，環保局應加強查核。

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環保局長顏幸苑表示，全縣列管水泥業22場、土石加工業55場、土石方堆置場4場，共計81場，多數分布於屏北里港鄉，環保局除了針對該些行業進行查核外，也配合環境部砂石稽查專案計畫進行稽查。自去年（2023年）至今年（2024年）5月底止共計稽查124家次，其中依違反水污染防治法裁處9家次，裁處金額達510萬元。

環保局表示，另屏南地區新埤鄉有3家砂石場，環保局年初針對周邊不明管線偷排進行深度稽查，採科技執法，包括監視系統、空拍無人機、追蹤劑及透地雷達等，經掌握相關事證後開挖破獲2家違規砂石場，依違反水污染防治法裁處31萬元，其中一家依法封管。

環保局強調，砂石場放流水超標以懸浮固體物為主，排入河川水體易造成水色混濁、觀感不佳，甚至恐影響水中生態。每種作物適合的酸鹼值均不同，砂石場應將廢水處理到符合放流水標準（pH值6至9）後，才能排出。

環保局說明，在查緝過程，有業者途中還自行截斷暗管規避調查，經過一段時間以為沒事又接回排放，相當狡猾，所幸稽查人員契而不捨；在水利處與環保局輔導及稽查取締下，已陸續有業者投入資金興建廢水處理設施，提升廢水處理效能。

屏東縣議員吳慈慧質詢指，相關業者排放的廢水非常混濁。（取自屏東縣議會網站）

稽查人員趴水溝查暗管。（屏縣府環保局提供）

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