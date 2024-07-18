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澎湖牡蠣養殖重鎮白沙城前內海爆越界違規 縣府召開公聽會

白沙內海城前至馬公西衛海域，是澎湖牡蠣養殖重鎮。（記者劉禹慶攝）

白沙內海城前至馬公西衛海域，是澎湖牡蠣養殖重鎮。（記者劉禹慶攝）

2024/07/18 11:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人視海洋為冰箱，但近年來海洋資源快速枯竭，轉以海田養殖取代捕捉，並依法向澎湖縣政府農漁局申請漁業權，其中白沙內海城前一帶海域，更是牡蠣養殖重鎮，約佔澎湖牡蠣總產量3成，近日卻爆發遭民眾檢舉越界，影響航道安全，澎湖縣政府依法召開牡蠣養殖業者漁業權越界違規公聽會。

根據了解，現行澎湖海田申請，每一組業者可以申請1-2公頃範圍養殖，白沙城前、中屯、講美，一直延伸至馬公西衛內海，發出20張牡蠣養殖執照，每年產量約佔澎湖牡蠣總產量14000公噸的3成，僅次於馬公菜園牡蠣養殖專區，但近來卻頻頻被人檢舉，超出養殖範圍，影響來往船隻航道安全，澎湖縣政府農漁局為此舉辦公聽會。

法源依據是依漁業法第64條，可對違規業者進行裁處；但漁民希望澎湖縣政府可以給予寬限期，用輔導代替處罰。檢舉人還委託律師桂祥晟出席公聽會，桂祥晟表示縣府有執法的義務，若明知不法情事而遲遲不處理，則有圖利之嫌，希望民眾諒解。另外給予漁民輔導期，係便利業者自行拆除違規蚵田，而如在輔導期後漁民卻與縣府上演「貓抓老鼠」、「你追我趕」、「乾坤大挪移」的戲碼，就是陷公務人員於不義。

另有漁民在公聽會上表示，希望縣府可以重新開放內海漁業權的申請核發，照顧漁民生計。澎湖縣政府農漁局表示，將再行召開公聽會，並研議緩衝期時間，一切都會依法執行，同時嚴格執行範圍內放養，避免超養造成牡蠣生產品質不佳。

澎湖帶殼牡蠣品質，一向讓外界稱讚。（記者劉禹慶攝）

澎湖帶殼牡蠣品質，一向讓外界稱讚。（記者劉禹慶攝）

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