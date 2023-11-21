高雄鳳山選區立委戰火 跨海延伸至澎湖

藍營鳳山選區立委候選人鍾易仲，在澎湖機場設立看板。（記者劉禹慶攝）

2023/11/21 09:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統立委選舉登記，刻正如火如荼展開，離島澎湖預估有3人，競爭唯一一席立委席次。但觀戰重點不僅侷限在澎湖，連高雄市鳳山選區立委選舉之爭，也跨海延伸到澎湖，藍綠戰將都在澎湖設立看板，目標瞄準旅高的澎湖民眾，爭奪高雄澎湖幫票源支持。

澎湖雖長住人口僅約10萬餘人，但卻號稱旅台民眾有百萬人之多，其中尤以僅一海之隔、佔有地利之便的高雄最多，包括旗津、哈馬星等地，都有澎湖人聚集，大街小巷也處處可見打著澎湖名號的海鮮餐廳，遠洋漁業更是澎湖人擅長經營的行業，因此澎湖幫在高雄政商勢力，僅次於高雄本地、台南幫，擁有一定左右選舉勝負的票源。

此次總統、立委選舉之戰，澎湖雖是彈丸小縣，仍是與台灣同步選總統，而且票票等值，因此總統候選人，包括賴清德、侯友宜、柯文哲等人，都在澎湖設立看板及競選總部，連鴻海創辦人郭台銘也在澎湖設立2處連署站，所以並不為奇，只是高雄鳳山區立委選舉戰火，延伸至離島澎湖，則有點始料未及。

甫出澎湖機場，就能看見代表藍營，爭取鳳山立委的鍾易仲看板，鍾易仲是澎湖女婿，希望跨海爭取旅高民眾支持。由於該選區是澎湖之友、綠營立委許智傑選區，多年來在立法院一直與楊曜同一陣線，協助爭取澎湖各項發展需求，因此楊曜自資為許智傑製作電子看板，設立在馬公國中對面中華路要衢，向澎湖民眾呼籲支持澎湖盟友許智傑，再度進入立法院，攜手為澎湖爭取更多建設。

民進黨立委楊曜自資，為立院盟友許智傑設立電子看板。（記者劉禹慶攝）

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