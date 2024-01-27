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新北高工、板橋江翠段停車場 1/29試營運

板橋區江翠段102地號停車場1月29日起試營運，免費停車一個月。（交通局提供）

板橋區江翠段102地號停車場1月29日起試營運，免費停車一個月。（交通局提供）

2024/01/27 05:30

免費停1個月 分別有950、148車格 3/1正式營運

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市土城區發展快速，轄內捷運海山站周邊車位不足。市長侯友宜昨天視察鄰近海山站二號出口、全新完工的新北高工地下停車場，並宣布一月廿九日起試營運，民眾可免費停車一個月，另，板橋區江翠段一○二地號停車場同樣於下週一開始試營運，免費停車一個月；三峽區國光街停車場二月五日啟用營運。

侯友宜表示，海山站周邊有大量機車臨停轉乘需求，而且附近多為老舊社區，停車空間有限，交通局爭取前瞻補助一億六六一五萬元，加上市府停管基金四億一六○三萬元，委託新建工程處配合學校運動場改建計畫，闢建地下三層停車場。此外，新北市這段期間以來，興建九十八座公、私有停車場，汽機車可容納一萬八千餘輛，未來仍會持續蓋下去，希望能降低交通衝擊。

捷運海山站 優化人本通行環境

交通局長鍾鳴時表示，新北高工地下停車場共有七三三格機車位、二一七格汽車位，其中包含電動汽機車位及充電設施，並設智慧化引導、辨識與停管系統、全自動繳費機及多元繳費系統，便捷用路人出入，預計三月一日起正式營運，汽車臨停每小時卅元、月票三五○○元；機車臨停每次廿元、月票三○○元，停車場月票登記與抽籤作業可上交通局網站查詢。

鍾鳴時表示，市府團隊並改造停車場周邊交通環境，包括增設YouBike二．○租賃站、留設黃線停等區及自行車區，並更新人行道地磚，全面優化捷運海山站的人本通行環境，讓捷運轉乘更便捷。

另三峽國光街平面停車場 2/5啟用

此外，三峽國光街平面停車場將於二月五日正式啟用；板橋區江翠段一○二地號停車場下週一起試營運，可免費停一個月，三月一日正式營運，兩處共有二一五格汽車位、六十三格機車位。其中，板橋區江翠段一○二地號停車場，汽車位一二一格、機車位廿七格；三峽國光街停車場汽車位九十四格、機車位卅六格。

交通局停車管理科長蔡柏坤指出，板橋江翠段一○二地號停車場汽車臨停每小時廿元、月票二五○○元，月票登記及抽籤作業辦法可上交通局網站查詢；三峽國光街停車場目前仍在趕工中，採路邊收費方式，收費時段為每日上午八時至晚間十時，每小時廿元。

新北高工地下停車場1月29日起試營運，免費停車一個月。（記者董冠怡攝）

新北高工地下停車場1月29日起試營運，免費停車一個月。（記者董冠怡攝）

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