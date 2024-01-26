口罩令早解除 新北民進黨團批托育督導不足

2024/01/26 05:30

〔記者許倬勛、黃子暘、闕敬倫／新北報導〕新莊區某公共托嬰中心發生十一個月大的男嬰，疑似被口罩不幸悶死的照護悲劇，新北市議會民進黨團昨天批評說，衛生福利部早在去年五月就通令各縣市解除公托中心的口罩令，為何新北的公托中心陽奉陰違？批評市府監督不力，呼籲公布調查真相、還家長公道。

市議會民進黨團昨天召開記者會表達哀悼與難過，黨團總召鄭宇恩指出，許多家長選擇公立托育機構，減輕經濟負擔，但新北近年來發生的幼童照顧疏失層出不窮，例如樹林公托虐童案、板橋私立托嬰中心悶死女嬰案等，凸顯市府在托育督導顯有缺失。

校園、幼兒園安全問題不斷

鄭宇恩質疑說，在托嬰中心的安全指引中，有規定嬰兒在床上一定要戴口罩、趴睡嗎？新生兒父母都有衛福部的寶寶手冊，手冊明確提醒「嬰兒在床上不可遮住口鼻，要仰睡不能趴睡。」連一般民眾都知道的衛教常識，專業的公托中心怎會不清楚？

黨團副總召張維倩指出，早在去年五月，衛福部就通知各縣市解除嬰幼兒的口罩令，小兒科醫師也表示，二歲半以下的嬰幼兒配戴口罩的作用不大，保持適當距離即可，但社會局管轄的公托中心卻未按照中央的指引，究竟是幼保員衛教知識不足還是公托中心陽奉陰違，市府應查明責任疏失。

市議員林銘仁、林秉宥、張嘉玲、翁震州批評說，新北市校園、幼兒園所的安全問題不斷，校園割頸案不幸遇害的國中生昨天才舉行告別式、如今又有嬰兒窒息致死案，新北的家長擔心孩子在學校被殺害、送嬰幼兒到托育中心害怕窒息死亡，要求市府嚴肅檢討，市長侯友宜應該到議會專案報告。

議員要求侯友宜到議會報告

侯友宜昨天在市政行程受訪表示，靜待司法調查，對家屬表達非常痛心和遺憾，社會局要強化監督管理，務必讓公私立托嬰中心都安全無虞。

市議會國民黨團對幼兒意外也表達難過、遺憾，要求社會局公開透明查清真相，並協助家屬撫平傷痛，也呼籲各界勿有政治操作或消費。

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