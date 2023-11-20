新北》新莊西盛大安變電所室內化 拚進度

立委蘇巧慧針對新莊西盛「大安變電所」室內化工程舉辦協調會。（蘇巧慧辦公室提供）

2023/11/20 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新莊區西盛里大安變電所長期被居民質疑影響市容與安全隱憂，地方爭取室內化已久。立法委員蘇巧慧表示，配電工程牽一髮動全身，需先轉移變電所的負載，並將樹林區中正路、大安路沿線特高壓電塔、高壓電桿下地，盼縮短施工期程；台電表示，目標二○二七年底前完成電線遷移與電桿下地工程。

蘇巧慧指出，台電將在鄰近的樹德一次變電所新增兩組變壓器，由台北市捷運工程局、台電台北供電區營業處，分別代辦中正路、大安路配電管路工程，讓西盛變電所饋線可轉由樹德一次變電所供電，並將沿線配合捷運施作的特高壓電塔、高壓電桿全部下地，才能啟動西盛變電所室內化計畫。

蘇巧慧說，二○二○年她曾邀集台電會勘，爭取樹林大安路及中正路沿線八十三根高壓電桿地下化，當時配合樹林捷運高架工程，台北捷運局允諾協助台電辦理中正路電桿下地工程，這次再協調相關單位，將中正路、大安路電桿地下化工程與樹德一次變電所改建工程同步進行，力拚加快進度。

台電台北西區營業處副處長王清平表示，樹德一次變電所改建工程已取得建照，正進行前期電線遷移，預計二○二七年底裝機完成；中正路、大安路電桿預計二○二八年底下地拔桿完工，希望提前至二○二七年中完成。

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