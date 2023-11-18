《新北》扛花轎、吊豬肉 重現古早婚嫁習俗

淡水忠山、忠寮重現古早婚嫁娶禮俗中，由「新郎」黃水定製作一頂花轎迎娶「新娘」。（記者翁聿煌攝）

2023/11/18 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕「嘿咻、嘿咻、淡水的姑娘呀，坐轎要出嫁喲。」淡水忠山及忠寮社區，重現台灣早期婚嫁娶媳禮俗文化，舉辦「鶴齡樂活於滬尾、世代共榮在淡水」活動，舉凡扛花轎、敲鑼打鼓開路，花轎前還由前導用竹竿吊豬肉，以及新娘下轎前，媒人婆用米篩遮覆，入門前踩碎瓦片等，一一生動呈現，年輕一代從未見過長輩傳統禮俗，紛紛拿起手機錄影記錄。

忠山里長潘炳丁表示，現代人很多都不知道早期婚禮有許多習俗與典故，這次透過與忠寮社區攜手總舖師養成計畫，除展現古早味辦桌菜餚，並希望以古禮呈現嫁娶習俗，從聘金下訂，喝甜茶壓紅包，到新郎迎娶、新娘上花轎、入門等一一復古重現。

擔任新郎的黃水定有木工師傅背景，當社區七嘴八舌討論花轎時，他挺身肩負起花轎製作，並說服太太黃雅筠兩人擔任新郎和新娘，重溫古早婚禮的喜悅，在活動後並將手做的轎子捐給社區，成為社區文化傳承。

忠山社區理事長潘永欽扮演扛花轎、忠寮社區總幹事李鎮榮負責敲鑼，潘炳丁里長則隨著迎娶活動沿途解說，淡水區長巫宗仁、市議員陳偉杰、鄭宇恩及淡水區多位校長均蒞臨參加，分享台灣古早婚禮的熱鬧。

中午由忠寮社區邀請阿公級總舖師，拿出看家本領「辦桌」吃婚宴，讓大家回味熱鬧的婚禮。

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