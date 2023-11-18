新北三民高中老師施芳婷因病離世 家屬捐助獎助學金遺愛人間

三民高中老師施芳婷（中）生前獲獎時，與校長彭盛佐（左）及師生合影。（市立三民高中提供）

2023/11/18 09:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立三民高中主任施芳婷，深耕表演藝術教育近20年，因病於今年9月初離世，享年53歲，家屬為延續她的教育熱忱和對學生的關愛，決定化悲傷為大愛，成立「施芳婷老師獎助學金」，並頒發首屆獎助學金繼續照顧弱勢及優秀學生，校長彭盛佐表示，施芳婷就像學校的大樹，永遠都會伸展春枝綠葉，庇護有需要的學子。

施芳婷從事教職25年，教學專業深獲讚譽，除多次榮獲教案比賽首獎，也曾在國教署、國教院、高中表演藝術學科中心、新北市藝文領域輔導團等單位任職，並於教育部藝術領域中央輔導團協助推動全國性藝術教育活動，兩年前獲得「藝術教育貢獻獎」殊榮。

彭盛佐說，在許多學生眼中，施芳婷擁有獨特魅力，總是不斷從學生視角思考設計創新有效的教學方式，時常關懷學校的弱勢學生，遇到需要急難救助時總是率先出錢出力，校方選在11月11日校慶日起舉辦「施芳婷老師教學回顧展」至月底，展間回顧其任教職致力推廣表演藝術期間留下的點滴紀錄。

開展當日便有許多校友回校觀展，懷念老師過往的教導，展出期間其丈夫李明哲老師也代表家屬及各方捐出120萬元善款設立獎助學金，他表示，雖然家人都不捨她的驟然離去，但也深知她生前關心三民高中弱勢優秀學子的心意，設立獎助學金盼能幫助身處逆境中的學生，於各領域展現才華彰顯自信，同時也希望藉此延續施芳婷對學生的愛與關懷，讓她用另外一種形式陪伴大家。

今年獲得首屆獎助學金共5個社團及47位學生，童軍社團代表洪翊瑄曾任童軍團代表，她感謝施芳婷，在她國中時帶領大家到蘭嶼淨島，也帶學生去日本交流，拓展視野培育國際觀，施芳婷總是很溫柔、也很關心女童軍團的需要。

巧固球隊長王亦澄說，「謝謝老師化為天使仍支持著我們。我們會繼續秉持著精益求精的態度，不斷地練習、進步，爭取下次為台灣爭光的機會。」

首屆「施芳婷老師獎助學金」獎助學金，共5個社團及47位學生獲獎。（市立三民高中提供）

三民高中施芳老師的先生李明哲（左）代表家屬捐款成立「施芳婷老師獎助學金」，校長彭盛佐代表受贈。（市立三民高中提供）

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