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賴清德參觀圓展科技 駐足了解醫療AI產品發展

民進黨總統參選人賴清德參訪圓展科技，肯定業者發展AI產品的創意與成果。（記者翁聿煌攝）

民進黨總統參選人賴清德參訪圓展科技，肯定業者發展AI產品的創意與成果。（記者翁聿煌攝）

2023/11/17 11:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德今天參觀圓展科技公司，圓展專精於視訊會議產品及教育器材，如今跨足AI醫療產業，發展AI醫療級攝影機，提供醫師遠距看診及病房監測使用，讓醫師出身的賴清德十分感興趣，頻頻發問。

賴清德今天由立委吳琪銘、議員彭一書、廖宜琨陪同，參歡位於新北市土城工業園區的圓展科技公司，由總經理許起裕陪同參觀公司的最新研發的AI產品，包括能夠自動篩選咖啡豆的「AI咖啡生豆嚴選機」，只要將生豆倒入機器，就能有效辨識瑕疪豆，精準度高達99%。

賴清德更有興趣的是圓展開發出的醫療級AI攝影機，IPE智聯健康處資深經理陳佳珩說明，前3年疫情期間，板橋亞東醫院收治眾多新冠肺炎重症患者，為減少醫護頻繁進入負壓隔離病房的次數，向發展視訊會議設備的圓展科技求助。

圓展在短時間內開發出專為遠距醫療設計，搭載30倍光學變焦、4K超高解析度鏡頭，可固定也可拆下使用，讓醫護人員從不同部位檢視病患身體其他部位，搭配紅外線夜視功能，也可在夜間監測病患的狀況，並且具備AI功能，一旦發現病患跌倒、或是其他突發意外狀兄，均能在第一時間通知醫護人員，相關產品已獲得國際醫療界採用。

賴清德肯定業者在研發AI產品的創意與成果，更期待業者能夠不斷推出新產品造福民眾，也為台灣製造打造競爭力。

民進黨總統參選人賴清德（前中）由立委吳琪銘（前右三）陪同，參訪圓展科技，肯定業者研發AI產品方創意與成果。（記者翁聿煌攝）

民進黨總統參選人賴清德（前中）由立委吳琪銘（前右三）陪同，參訪圓展科技，肯定業者研發AI產品方創意與成果。（記者翁聿煌攝）

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