幼童在南投中興兒童樂園撞破頭 議員邀專家檢視揪出缺失

南投縣議員簡千翔（右2）在中興兒童樂園召開記者會，並以手勢猛批園區遊具未依規定3年進行檢驗。（記者謝介裕攝）

2024/01/23 14:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市中興新村兒童樂園（簡稱中興兒童樂園），日前有1名就讀小學的幼童，不慎在嬉戲中受傷，額頭縫了5針，引發各界關注，今日南投縣議員簡千翔邀請遊具專家進一步檢視園區內各項遊具，發現盪鞦韆、搖搖馬等多項遊具均不合規定，還揪出該園區從2019迄今已5年，未依法規檢驗問題，讓此園區有淪為危險場域之虞，要求國發會落實定期檢修工作，以確保兒童遊憩品質與安全。

簡千翔指出，根據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，針對2至12歲孩童的遊戲設施，室外遊具和舖面，都是3年檢驗1次，且遊戲場舖面最大的重點就是「材料要具有衝擊吸收的性能」。

以中興兒童樂園為例，鞦韆坐墊不可有銳角，木板坐墊孩童可能站立，易生危險，又擺盪時，若前後有人，可能撞擊受傷，鞦韆上方橫桿，不宜有凸出的螺絲，以防孩童的衣服勾扯跌倒受傷，又兒童最愛騎的搖搖馬，底下的彈簧裸露，萬一有兒童的手伸進去，後果恐怕也會叫人不堪設想。

簡千翔說，中興兒童樂園早年是省府規畫興建，凍省後國發會接手，每逢星期假日每項遊具都要排隊，如此熱門的園區，怎會沒有定期檢驗？若國發會無力處理，也可委託縣府代執行。

日前有1名小學幼童在園區迷宮遊玩時撞傷，額頭縫了5針，雖然肇因於迷宮年久失修，不少磁磚剝落，轉角銳利所致，且迷宮屬於造景，雖不屬於遊具的範疇，但簡千翔仍希望國發會也能一併作好維護，並落實3年的定期檢修，給予受傷的學童及家長一個合理的交代。

國發會環境維護組長簡力堅表示，對於受損的遊具，在1個月內完成檢修，因國發會負責中興新村的環境維護，也會與縣府溝通協議就園區各項設施進行定期檢修，並對受傷的學童啟動保險機制，給予應有的保障。

南投縣中興兒童樂園的盪鞦韆設施上的坐墊竟有木板材質，令家長們憂心危及兒童遊憩安全，盼能儘速改善。（記者謝介裕攝）

南投縣議員簡千翔指中興兒童樂園內的搖搖馬彈簧裸露問題，也應儘速改善。（記者謝介裕攝）

南投縣議員簡千翔（右2）在民眾陳情下，於中興兒童樂園召開記者會，要求國發會做好園區遊憩安全維護工作。（記者謝介裕攝）

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