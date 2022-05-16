走向國際 苑裡中山國小與愛沙尼亞學校結盟

推廣閱讀、行動學習教育有成，苑裡中山國小走向國際與愛沙尼亞Kurtna Kool學校成姊妹校續推國際課程。（中山國小提供）

2022/05/16 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮中山國小近年來積極推動閱讀教育，並且融合行動裝置推廣行動學習，將國文、數學等課程利用平板電腦數位化，獲得教育部閱讀磐石獎、行動學習計畫優良學校肯定。近來校方也與愛沙尼亞的Kurtna Kool學校簽約結盟成姊妹校，推動相關教育計畫，走向國際。

中山國小校長黃善華表示，近來校方努力推動閱讀教育，並透過平板電腦等行動裝置統合學習課程，得到教育部肯定，目前參與教育部多項相關國際教育計畫，希望讓位處較偏鄉的學生，能夠開拓國際視野，雙方簽訂姊妹校後，學校也開始制定課程包括英語、國際學伴計畫、英語外師計畫、部分領域雙語教學計畫等。

中山國小學童也透過電腦視訊與愛沙尼亞Kurtna Kool學校的學生交流，並且介紹家鄉苑裡鎮的特色，而對方也反饋介紹當地風土民情，彼此互相學習成長。

黃善華表示，Kurtna Kool學校位於愛沙尼亞的郊區，是一所完全中小學，學生人數與中山國小差不多；兩校學生準備簡報、自我介紹，到學生們一對一線上課程的進行，以及課程後的回饋與省思，製作感恩卡片等活動，不但提升中山學童的英語聽說能力，更開拓學生的國際視野。

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